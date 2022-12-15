الإعلان عن نتائج البرنامج المشترك بين المغرب ومقاطعة الكيبيك لدعم مشاريع البحث

هبة بريس

أعلنت كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني وصناديق البحث الكيبيك عن انتقاء 6 مشاريع من أجل التمويل، في إطار برنامج دعم مشاريع البحث العلمي المشترك بين الأطراف.

ويندرج هذا البرنامج في إطار تعزيز علاقات التعاون بين المملكة المغربية ومقاطعة الكيبيك في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ولا سيما فيما يتعلق بأجرأة مقتضيات الاتفاقية الإطار المُوقعة بتاريخ 6 شتنبر 2021 بين الوزارة والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، وصناديق البحث بالكيبيك. حيث انبثقت عن هذه الاتفاقية الإطار، اتفاقية خاصة بين المركز وصناديق البحث بالكيبيك، تم إبرامها بتاريخ 24 ماي 2022، تروم تشجيع التعاون المشترك والتواصل المنتظم بين المؤسستين، خصوصا عبر إطلاق برامج للتمويل المشترك في مجال علوم الصحة والمجالات ذات الصلة بالتغيرات المناخية وتدبير المياه.

وتجدر الإشارة إلى أنه تفعيلا لبنود هذه الاتفاقية الخاصة، وبتمويل من الوزارة، تم الإعلان عن إطلاق البرنامج السالف الذكر، بميزانية قدرها 9 ملايين درهم عن الجانب المغربي. وقد عرف هذا البرنامج إيداع 60 مشروعا تم تقييم 53 منها من طرف لجان مشتركة تضم خبراء معتمدين لدى المركز وخبراء عن الجانب الكيبيكي.

للمزيد من المعطيات حول البرنامج: https://www.cnrst.ma/

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