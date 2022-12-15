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البرلمان اللبناني يفشل للمرة العاشرة في انتخاب رئيس جديد

2022-12-15 / 11:15
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هبة بريس - وكالات

فشل البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، للمرة العاشرة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وذلك بعد أن فقدت الجلسة النصاب في جولة الاقتراع الثانية.

وشارك في الاقتراع في الجولة الأولى 109 نواب توزعت أصواتهم على الشكل التالي: ميشال معوض 38 صوتاً، أوراق بيضاء 37، أوراق ملغاة 19، عصام خليفة 8، زياد بارود 2، صلاح حنين 2، أسماء أخرى 3.

ويزداد المشهد السياسي تعقيدا في لبنان على خلفية خلو سدة الرئاسة الأولى في ظل الخلافات السياسية والهوة العميقة بين القوى الأساسية، الأمر الذي ينذر بطول أمد الفراغ الرئاسي في البلاد.

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