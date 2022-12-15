البيضاء.. مصرع 3 أشخاص إثر انهيار واجهة منزل

2022-12-15 / 11:01
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هبة بريس

أفادت السلطات المحلية لعمالة مقاطعات الفداء – مرس السلطان بأن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر انهيار جزئي للواجهة الجانبية لمنزل مكون من طابق أرضي وطابقين علويين، مدرج ضمن الدور الآيلة للسقوط، كائن بحي السمارة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية، وفور إشعارها بالحادث، تدخلت قصد اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، حيث جرى نقل شخصين مصابين جراء الانهيار، كانا يقيمان ببناية مجاورة للمنزل المعني، إلى المستشفى الإقليمي محمد بوافي، قبل أن توافيهما المنية بعيد ذلك، فيما جرى انتشال جثة شخص ثالث من تحت أنقاض فرن تقليدي متواجد بالطابق الأرضي للبناية المنهارة.

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