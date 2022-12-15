فرنسا.. مصرع فتى دهسا في اشتباكات بين مشجعي فرنسا والمغرب بمونتبيلي

2022-12-15 / 10:23
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هبة بريس - وكالات

لقي فتى يبلغ من العمر 14 عاماً مصرعه الليلة الماضية في مونبلييه، في حادث خلال الاحتفالات بفوز فرنسا على المغرب، ما أدى إلى وقوع حوادث في بعض المدن الفرنسية، حيث اعتقلت قوات الأمن نحو 250 شخصا.

وأوضحت السلطات في بيان أن الصبي تعرض لضربة قوية من سيارة وتم نقله سريعا إلى المستشفى حيث فارق الحياة.

وتم العثور على السيارة على مقربة من مكان الحادث، بينما لا يزال البحث جاريا عن سائقها.

ووقعت الأحداث في إطار الاحتفالات بفوز فرنسا بهدفين نظيفين على المغرب في نصف نهائي مونديال قطر 2022.

وذكرت محطة إذاعة «فرانس إنفو» أن السائق عاد بسيارته إلى الخلف بعد أن نزعوا منه العلم الفرنسي ودهس الضحية.

هذا ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن السلطات، كان هناك 145 عملية اعتقال في العاصمة، بما في ذلك مجموعة من حوالي أربعين يمينيا متطرفا في الدائرة السابعة عشر.

وسُجلت مائة حالة اعتقال أخرى في باقي أنحاء البلاد، ومن بينهم ثمانية أعضاء مزعومين من اليمين المتطرف في ليون، حيث وقعت حوادث في ساحة بيليكور.

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تعليق واحد

  1. ضربتي جزاء لم يتم احتسابها من الحكم في خطة واضحة لاقصاء المغرب… لا يريدون منتخبا عربيا مسلما افريقيا في النهاية…!!! هذآ ما اكده الحكم المصري الكبير جمال الغندور لbeisport…!!!كنا نتمنى من الجامعة المغربية وضع اعتراض لدى الفيفا للتحكيم….!

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