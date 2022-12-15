الملك يهاتف ماكرون ويهنئه بتأهل المنتخب الفرنسي
هبة بريس
عقب مباراة نصف نهائي كأس العالم 2022، التي جمعت مساء الأربعاء، المنتخبين الفرنسي والمغربي، أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي فخامة السيد إيمانويل ماكرون.
وبهذه المناسبة، أعرب جلالة الملك للسيد ماكرون عن تهانئه لتأهل المنتخب الفرنسي إلى المباراة النهائية لهذه التظاهرة المرموقة.
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2 تعليقات
Et pourquoi ????????
مجرد تساؤل.
تهنئة على الفوز الفرنسي أم على الهزيمة المغربية !!!؟؟؟
ماذا لو هنأ تبون ماكرون !!!؟؟؟
ماكرون يقاطع الملك منذ شهور رغم إقامته في فرنسا لشهور، ورغم مرضه ومرض والدته لم يلتفت إليه ماكرون ولو بمكالمة هاتفية أو برقية ترحيب أو مواساة.
انهزام المغرب في نظري لم تكن مناسبة موفقة لتهنئة ماكرون على هزيمة المنتخب المغربي على يد فرنسا.
وإن كان لابد من التهنئة ورأى فيها الملك فرصة لإستعطاف ماكرون، كان من الأحسن تأجيلها إلى المقابلة النهائية لتكون بمثابة عزاء في حال انهزمت فرنسا أمام الأرجنتين أو تهنئة في حال فوزها بكأس العالم.
والغريب أن الذباب الإلكتروني والعياشة تكالبوا التلفزيون الجزائري الذي لم يُشد بالفريق المغربي وعلى الكوميدي الفرنسي ذو الأصول المغربية حول تشجيعه للمغرب و فرنسا معا. كما تكالبوا على والد حكيمي عندما تمنى في مقابلة إذاعية إسبانية فوز اسبانيا على المغرب. وتكالبوا على أبوتريكة عندما لم يُغرد للفريق المغربي، وتكالبوا على يوسف بلايلي الجزائري عندما أعاد نشر هدفه
الذي سجّله في مرمى المنتخب المغربي، في ربع نهائي كأس العرب ديسمبر 2021 في قطر.