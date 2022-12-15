الملك يهاتف ماكرون ويهنئه بتأهل المنتخب الفرنسي

هبة بريس

عقب مباراة نصف نهائي كأس العالم 2022، التي جمعت مساء الأربعاء، المنتخبين الفرنسي والمغربي، أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي فخامة السيد إيمانويل ماكرون.

وبهذه المناسبة، أعرب جلالة الملك للسيد ماكرون عن تهانئه لتأهل المنتخب الفرنسي إلى المباراة النهائية لهذه التظاهرة المرموقة.

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