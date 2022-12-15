مسعود أوزيل ل”الأسود”: “لقد صنعتم التاريخ بالفعل”
هبة بريس
أشاد الألماني مسعود أوزيل نجم نادي إسطنبول باشاك شهير التركي، بأداء المنتخب المغربي أمام فرنسا في نصف نهائي مونديال 2022.
وفي تغريدة نشرها على حسابه بموقع “تويتر”. قال اوزيل: “لقد صنعتم التاريخ بالفعل، لقد جرب الفريق كل شيء، لا عيب في أداء الليلة، يمكن لجميع المغاربة أن يفخروا بشكل لا يصدق”.
هذا ويشار الى أن مسعود اوزيل حرص على مساندة أسود الأطلس من مدرجات ملعب البيت في نصف النهائي الذي جمع المنتخب المغربي بنظيره الفرنسي.
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0
1
10 تعليقات
برافوا اسود الاطلس انتم فخر العرب وافريقيا..
كل المغاربة فخورون بكم يا أسود الاطلس.. القادم أفضل ان شاء الله رب العالمين..
فخورين بكم مهما كانت النتيجة شكرا لكم يا ابطال الف مبروك وتحية ..
كل المغاربا فخرون بكم يا اسود الاطلس رغم الخسارة كسبتم قلوب الملايين من البشرية..
لقد نجح المغاربة الأحرار بفوز قلوب العالم ووحدوا النفوس والمشاعر العربية وهذا أهم بكثير من الفوز على الخصم ..
ما فعله المنتخب في هذا الوقت بالذات لم يفعله غيرهم وحدوا العالم الاسلامي وجمعوا كلمته من من المشرق والمغرب واعادوا الاعتبار للاسرة والقيم الايمانية ورفعوا راية المغرب..
شكرا جزيلا لكم يا أبطال ادخلهم الفرحة في قلوب المغاربة والعرب..
شكرا لمنتخبنا المغربي لأنكم شرفتم الكرة المغربية ووحدتم الأمة العربية دمتم متألقين وفقكم الله ..
كل الاحترام والتقدير لمنتخبنا المغربي..
شكرا لكم لقد شرفتمونا وشرفتم العرب والمسلمين..