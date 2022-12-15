مسعود أوزيل ل”الأسود”: “لقد صنعتم التاريخ بالفعل”

هبة بريس

أشاد الألماني مسعود أوزيل نجم نادي إسطنبول باشاك شهير التركي، بأداء المنتخب المغربي أمام فرنسا في نصف نهائي مونديال 2022.

وفي تغريدة نشرها على حسابه بموقع “تويتر”. قال اوزيل: “لقد صنعتم التاريخ بالفعل، لقد جرب الفريق كل شيء، لا عيب في أداء الليلة، يمكن لجميع المغاربة أن يفخروا بشكل لا يصدق”.

هذا ويشار الى أن مسعود اوزيل حرص على مساندة أسود الأطلس من مدرجات ملعب البيت في نصف النهائي الذي جمع المنتخب المغربي بنظيره الفرنسي.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1