مسعود أوزيل ل”الأسود”: “لقد صنعتم التاريخ بالفعل”

2022-12-15 / 09:37
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هبة بريس

أشاد الألماني مسعود أوزيل نجم نادي إسطنبول باشاك شهير التركي، بأداء المنتخب المغربي أمام فرنسا في نصف نهائي مونديال 2022.

وفي تغريدة نشرها على حسابه بموقع “تويتر”. قال اوزيل: “لقد صنعتم التاريخ بالفعل، لقد جرب الفريق كل شيء، لا عيب في أداء الليلة، يمكن لجميع المغاربة أن يفخروا بشكل لا يصدق”.

هذا ويشار الى أن مسعود اوزيل حرص على مساندة أسود الأطلس من مدرجات ملعب البيت في نصف النهائي الذي جمع المنتخب المغربي بنظيره الفرنسي.

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‫11 تعليقات

  2. كل المغاربة فخورون بكم يا أسود الاطلس.. القادم أفضل ان شاء الله رب العالمين..

  4. كل المغاربا فخرون بكم يا اسود الاطلس رغم الخسارة كسبتم قلوب الملايين من البشرية..

  5. لقد نجح المغاربة الأحرار بفوز قلوب العالم ووحدوا النفوس والمشاعر العربية وهذا أهم بكثير من الفوز على الخصم ..

  6. ما فعله المنتخب في هذا الوقت بالذات لم يفعله غيرهم وحدوا العالم الاسلامي وجمعوا كلمته من من المشرق والمغرب واعادوا الاعتبار للاسرة والقيم الايمانية ورفعوا راية المغرب..

  8. شكرا لمنتخبنا المغربي لأنكم شرفتم الكرة المغربية ووحدتم الأمة العربية دمتم متألقين وفقكم الله ..

  11. كان الفوز في متناول المغرب لولا حكم المقابلة وبالنسبة لحمد الله ليس له مكان بالمنتخب لقد ضيعنا التاهل للنهائي

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