الملك محمد السادس

الملك يهاتف الركراكي وسايس ويشيد بأداء جميع مكونات الفريق

2022-12-15 / 09:21
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هبة بريس

أجرى الملك محمد السادس، اتصالا هاتفيا مع مدرب المنتخب الوطني وليد الركراكي، عقب مباراة نصف نهاية كأس العالم – قطر 2022، التي جمعت يوم الأربعاء المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بنظيره الفرنسي، والتي انتهت بانتصار الفريق الفرنسي.

خلال هذا الاتصال، خص الملك المدرب واللاعبين ومجموع مكونات الفريق الوطني، بإشادة كبيرة لما قدموه من إنجازات متميزة خلال كأس العالم، ومتمنيا لهم جلالته كامل النجاج في اللقاءات المقبلة.

وهكذا، نوه الملك بأداء وليد الركراكي الذي استطاع بعد شهور قليلة فقط من توليه قيادة المنتخب الوطني من تكوين فريق من اللاعبين يتمتع بالتماسك والروح القتالية، بما مكنه من تسجيل حضور متميز في هذه التظاهرة، وتشريف الشعب المغربي والجمهور العالمي من خلال قيمه الرياضية الرفيعة وموهبته النموذجية.

الملك أجرى أيضا، بهذه المناسبة، اتصالا هاتفيا مع عميد الفريق الوطني رومان سايس، أعرب فيه جلالته عن متمنياته له بالشفاء العاجل من الإصابة، ومهنئا إياه على روحه القيادية. كما كلفه الملك بنقل تهنئته الحارة لمجموع الفريق.

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