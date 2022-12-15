طقس الخميس.. زخات مطرية متوقعة بعموم مناطق المملكة
هبة بريس
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، نزول أمطار محليا مهمة ورعدية بمنطقة طنجة واللوكوس والريف.
وستنزل أمطار وزخات مطرية أحيانا رعدية بالسواحل الواقعة شمال الجديدة ومنطقة سايس والغرب ومرتفعات الأطلس ووالماس وهضاب الفوسفاط.
كما يتوقع نزول أمطار متفرقة ستهم المنطقة الشرقية والمناطق الواقعة شمال طانطان، مع تساقطات ثلجية بقمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط.
وستهب رياح قوية نوعا ما على السهول الشمالية والوسطى ومرتفعات الأطلس والريف والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين صفر و 08 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، و ما بين 08 و 14 درجة بالمنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي، وما بين 12 و 16 درجة شمال ووسط البلاد، وستكون ما بين 15 و 20 درجة بالجنوب.
أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد انخفاضا طفيفا.
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9 تعليقات
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا.
الحمد الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى..
اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يارب العالمين..
انتعاش في حقينة السدود وامالنا في موسم فلاحي جيد يارب..
بشرى سارة للفلاحين والقادم سيكون افضل ان شاء الله تعالى..
نتمنى ان يكون موسم فلاحي جيد لتعويض الاعوام السالفة..
اللهم اسقي عبادك الصالحين المتقين يارب العالمين امين..
اللهم اسقينا الغيث وغيثا نافعا يارب العالمين..
اللهم اسقينا الغيث بوجهك الكريم يارب العالمين..