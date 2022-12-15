طقس الخميس.. زخات مطرية متوقعة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، نزول أمطار محليا مهمة ورعدية بمنطقة طنجة واللوكوس والريف.

وستنزل أمطار وزخات مطرية أحيانا رعدية بالسواحل الواقعة شمال الجديدة ومنطقة سايس والغرب ومرتفعات الأطلس ووالماس وهضاب الفوسفاط.

كما يتوقع نزول أمطار متفرقة ستهم المنطقة الشرقية والمناطق الواقعة شمال طانطان، مع تساقطات ثلجية بقمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط.

وستهب رياح قوية نوعا ما على السهول الشمالية والوسطى ومرتفعات الأطلس والريف والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين صفر و 08 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، و ما بين 08 و 14 درجة بالمنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي، وما بين 12 و 16 درجة شمال ووسط البلاد، وستكون ما بين 15 و 20 درجة بالجنوب.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد انخفاضا طفيفا.

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