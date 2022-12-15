انطلاق المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بخريبكة

نجلاء مزيان

شهد المركب الثقافي لمدينة خريبكة مساء أمس الأربعاء، انطلاق فعاليات النسخة 13 من المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي، التي تستمر فعالياته حتى السبت المقبل.

وتميز حفل الإفتتاح، بقص شريط معرض للفنون التشكيلية ببهو المركب للفنانة نجية سعيد ، فضلا عن تكريم كل من الاعلامية والشاعرة فاطمة يهدي، والمخرج السينمائي مدير قناة فلسطين بمصر الأستاذ فايق جرادة.

وألقى رئيس المهرجان الدكتور الحبيب ناصري كلمة ترحيبية، أكد فيها على دور السينما في تكريس القيم الجمالية والفنية، ونبذ كل أشكال التعصب والتطرف، خاصة أن الإبداع السينمائي عامة، والوثائقي خاصة هو باعث على الامل ومعالج للواقع بطريقه خلاقة.

وكشف ناصري، الذي أثنى على المدعمين المجمع الشريف للفوسفاط والمركز السينمائي المغربي، ومختلف الشركاء، أن جمعية المهرجان ستكون خلال الولاية المقبلة نسائية، ما يساهم بشكل كبير في إعطاء هذه التظاهرة السينمائية آفاق رحبة، وبأسلوب متطور وجديد.

وتشهد الدورة أنشطة عديدة ومتنوعة، أبرزها ندوة فكرية حول صورة المرأة في الخطاب السمعي البصري، وتنظيم لقاءات مفتوحة (ماستر كلاس) مع عدد من ضيوف المهرجان، وتوقيع مؤلفات جديدة وأمسيات شعرية وغيرها.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6