انطلاق المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بخريبكة

2022-12-15 / 14:12
0
نجلاء مزيان

شهد المركب الثقافي لمدينة خريبكة مساء أمس الأربعاء، انطلاق فعاليات النسخة 13 من المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي، التي تستمر فعالياته حتى السبت المقبل.

وتميز حفل الإفتتاح، بقص شريط معرض للفنون التشكيلية ببهو المركب للفنانة نجية سعيد ، فضلا عن تكريم كل من الاعلامية والشاعرة فاطمة يهدي، والمخرج السينمائي مدير قناة فلسطين بمصر الأستاذ فايق جرادة.

وألقى رئيس المهرجان الدكتور الحبيب ناصري كلمة ترحيبية، أكد فيها على دور السينما في تكريس القيم الجمالية والفنية، ونبذ كل أشكال التعصب والتطرف، خاصة أن الإبداع السينمائي عامة، والوثائقي خاصة هو باعث على الامل ومعالج للواقع بطريقه خلاقة.

وكشف ناصري، الذي أثنى على المدعمين المجمع الشريف للفوسفاط والمركز السينمائي المغربي، ومختلف الشركاء، أن جمعية المهرجان ستكون خلال الولاية المقبلة نسائية، ما يساهم بشكل كبير في إعطاء هذه التظاهرة السينمائية آفاق رحبة، وبأسلوب متطور وجديد.

وتشهد الدورة أنشطة عديدة ومتنوعة، أبرزها ندوة فكرية حول صورة المرأة في الخطاب السمعي البصري، وتنظيم لقاءات مفتوحة (ماستر كلاس) مع عدد من ضيوف المهرجان، وتوقيع مؤلفات جديدة وأمسيات شعرية وغيرها.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of احتفل ب”هدف فرنسا”..نجوم مغاربة يهاجمون جمال دبوز

احتفل ب”هدف فرنسا”..نجوم مغاربة يهاجمون جمال دبوز

2022-12-15 / 12:40
Photo of محمد هنيدي للمنتخب المغربي:”صنعتو التاريخ وقصتكم هنرويها لأحفادنا”

محمد هنيدي للمنتخب المغربي:”صنعتو التاريخ وقصتكم هنرويها لأحفادنا”

2022-12-15 / 11:33
Photo of شرين عبد الوهاب للمنتخب المغربي:”ولا ألف كأس عالم يوازي لعبكم”

شرين عبد الوهاب للمنتخب المغربي:”ولا ألف كأس عالم يوازي…

2022-12-15 / 09:43
Photo of قبل مباراة المنتخب المغربي..تامر حسني يتمنى الفوز للمغرب من حفله بقطر

قبل مباراة المنتخب المغربي..تامر حسني يتمنى الفوز للمغرب من…

2022-12-14 / 12:32
Photo of بطريقته الخاصة.. حاتم عمور يدعم المنتخب المغربي

بطريقته الخاصة.. حاتم عمور يدعم المنتخب المغربي

2022-12-14 / 10:38
Photo of محمد هنيدي: “أي حد حيشجع المغرب أمام فرنسا حعمله بلوك”

محمد هنيدي: “أي حد حيشجع المغرب أمام فرنسا حعمله…

2022-12-13 / 16:51
Photo of بسبب تأهل المغرب.. هاني شاكر”:أنا غيران على بلدي إحنا ناقصين إيه عنهم”

بسبب تأهل المغرب.. هاني شاكر”:أنا غيران على بلدي إحنا…

2022-12-13 / 11:10
Photo of حسين الجسمي يعلن دخوله القفص الذهبي

حسين الجسمي يعلن دخوله القفص الذهبي

2022-12-13 / 09:33
Photo of تفاصيل القبض على فنانة لبنانية وإحالتها إلى مكتب الجرائم المالية

تفاصيل القبض على فنانة لبنانية وإحالتها إلى مكتب الجرائم…

2022-12-12 / 17:47
Photo of مذيعة مصرية ل”معجبات بونو”: “سيبوه يركز في شغله”

مذيعة مصرية ل”معجبات بونو”: “سيبوه يركز في شغله”

2022-12-12 / 12:14

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق