شرين عبد الوهاب للمنتخب المغربي:”ولا ألف كأس عالم يوازي لعبكم”

نجلاء مزيان

اعربت النجمة شيرين عبد الوهاب عن افتخارها بالأداء البطولي للمنتخب المغربي رغم هزيمته أمس الأربعاء أمام فرنسا في مباراة نصف نهائي كاس العالم 2022.

ونشرت النجمة المصرية مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، مرفوقا بتعليق جاء فيه: ” قسما بالله ولا ألف كاس عالم كان يوازي الحرفنة اللي كنتم فيها النهاردة”.

و أضافت المتحدثة ذاتها:” فعلا الكورة غدارة بس كفاية أن أنتم فخر العرب ومكسب فرنسا النهاردة بالحظ.. وأنتم لعبتم بروح كلنا نتعلم منها”.

و في سياق آخر، تأهل منتخب فرنسا إلى نهائي كأس العالم 2022، بعد الفوز على المنتخب المغربي بنتيجة 2-0، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الأربعاء على ملعب “البيت”، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

وأصبح المنتخب المغربي أول منتخب عربي يصل إلى دور الثمانية في كأس العالم ثم أصبح أول منتخب إفريقي يتأهل للمربع الذهبي في البطولة.

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