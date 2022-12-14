Police form a line on either side of a water cannon vehicle in Brussels after France won the World Cup semi-final football match between Morocco and France on Wednesday, December 14, 2022. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert)

بعد الخسارة أمام فرنسا.. اشتباكات بين مغاربة والشرطة في بروكسل

2022-12-14 / 23:52
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هبة بريس _ وكالات

اشتبك نحو 100 من مشجعي كرة القدم المغاربة، التف بعضهم بالعلم الوطني، لفترة وجيزة مع الشرطة في وسط بروكسل، مساء الأربعاء، بعد فوز فرنسا على المغرب بهدفين مقابل لا شيء، في الدور قبل النهائي بكأس العالم لكرة القدم، وفقا لما ذكره مراسلو رويترز في الموقع.

وألقى المشجعون الذين تجمعوا قرب محطة بروكسل الجنوبية ألعابا نارية وأشياء أخرى على صفوف أفراد الأمن الذين ارتدوا ملابس مكافحة الشغب، كما أضرموا النار في أكياس قمامة وصناديق ورقية.

وردت الشرطة بإطلاق مدافع مياه وغاز مسيل للدموع.

وشاهد مراسلو رويترز الشرطة تلقي القبض على عدد من المشجعين، لكن الاشتباكات كانت وجيزة ولم تسفر عن أضرار جسيمة.

وتأهل المنتخب الفرنسي إلى نهائي كأس العالم بعد فوزه على نظيره المغربي بهدفين من دون رد، الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي في البطولة التي تقام في قطر.

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تعليق واحد

  1. على الفيفا أن تتدخل لإنقاذ شرفها…!!!
    ضربتي جزاء لم يتم احتسابها من الحكم في خطة واضحة لاقصاء المغرب… لا يريدون منتخبا عربيا مسلما افريقيا في النهاية…!!! هذآ ما اكده الحكم المصري الكبير جمال الغندور لbeisport…!!!كنا نتمنى من الجامعة المغربية وضع اعتراض عاجل لدى الفيفا للتحكيم….!
    تحية حاااارة لمنير الركراكي والاعبين….المهم أن الحلم قد بدأ بالنية ولا أحد سيمنعنا من الآن إلا المؤامرات والدساءس التحكيمية…!

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