بعد الخسارة أمام فرنسا.. اشتباكات بين مغاربة والشرطة في بروكسل

هبة بريس _ وكالات

اشتبك نحو 100 من مشجعي كرة القدم المغاربة، التف بعضهم بالعلم الوطني، لفترة وجيزة مع الشرطة في وسط بروكسل، مساء الأربعاء، بعد فوز فرنسا على المغرب بهدفين مقابل لا شيء، في الدور قبل النهائي بكأس العالم لكرة القدم، وفقا لما ذكره مراسلو رويترز في الموقع.

وألقى المشجعون الذين تجمعوا قرب محطة بروكسل الجنوبية ألعابا نارية وأشياء أخرى على صفوف أفراد الأمن الذين ارتدوا ملابس مكافحة الشغب، كما أضرموا النار في أكياس قمامة وصناديق ورقية.

وردت الشرطة بإطلاق مدافع مياه وغاز مسيل للدموع.

وشاهد مراسلو رويترز الشرطة تلقي القبض على عدد من المشجعين، لكن الاشتباكات كانت وجيزة ولم تسفر عن أضرار جسيمة.

وتأهل المنتخب الفرنسي إلى نهائي كأس العالم بعد فوزه على نظيره المغربي بهدفين من دون رد، الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي في البطولة التي تقام في قطر.

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