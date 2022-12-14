موعد مباراة “المركز الثالث ” بين كرواتيا و المغرب

2022-12-14 / 23:32
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هبة بريس _ رياضة

يلتقى منتخب كرواتيا ضد المغرب في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم 2022 المقام حالياً في قطر ويختتم مطلع الأسبوع المقبل بعد خسارة المنتخبين أمام الأرجنتين وفرنسا في دور نصف النهائي من المسابقة المقامة حاليا، والتي شارك فيها 32 منتخبا يمثلون القارات الست.

وخسر منتخب كرواتيا أمام الأرجنتين في دور نصف النهائي من المسابقة العالمية بثلاثة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء، الثلاثاء، على استاد “لوسيل”، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022 التى تستضيفها قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الجارى.

بينما خسر منتخب المغرب أمام فرنسا بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب البيت مساء الأربعاء على ملعب “البيت” في قطر، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الأرجنتين نظيره فرنسا في المباراة التي ستقام في الخامسة مساء السبت القادم على ملعب “خليفة الدولي”.

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‫14 تعليقات

  3. المغرب قدمت مباراة قويه وروح قتاليه ماقصرت كونها تصل المرحلة دي وأداء مشرف والله العرب والأمة الإسلامية

  4. ان شاء الله ارجنتين ابطال العالم وستكون مباراة ثأرللمنتخب الارجنتيني على هزيمتهم في النسخة السابقة من الفرنسيين

  10. كنتم أبطال وستبقون .. رفعتم رؤوسنا وستظلون فخر العرب .. شكراً على هذا الأداء المشرّف ❤️

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