بونو: المقابلة لم تكن سهلة وكان حلمنا الوصول للنهائي
هبة بريس _ رياضة
انهزم المنتخب المغربي أمام نظيره الفرنسي بهدفين للاشيء، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء 14 دجنبر، على أرضية ملعب “البيت”، برسم نصف نهاية مونديال قطر 2022.
وقال حارس مرمى المنتخب المغربي ياسين بونو “المقابلة لم تكن سهلة لكن كان عندنا حلم الوصول للنهائي وكنا واثقين من الفوز بها لكن لم يكتب أظن أن الشباب لعبوا مباراة كبيرة وبذلوا مجهودا جبارا، كانت لدينا فرص، الحمد لله لهذا الأداء”
وأضاف بونو “ما تزال أمامنا مباراة يجب أن نواجهها بنفس الجدية التي أظهرنا في المباريات الماضية، صراحة هذه المجموعة أظهرت أنها قادرة على منافسة أكبر المنتخبات، لكن اليوم الهدف الأول صعب علينا المباراة لكن المنتخب أظهر أن لديه شخصية وخلق فرصا بعد هذا الهدف، من بعد جاءت فرصة سجلوا منها هدفا بشيء من الحظ”.
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17 تعليقات
الحمد لله على كل حال نحن فخورين بكم جدا قدمتم أداء أكثر من رائع
بونو افضال حارس في دورة قطر شقيقة
الحمدلله على كل حال نحن فخورين بالأسود الأطلس
كل الاحترام والتقدير لكم لقد فزنا والحمدلله
الحمد الله كنتو رجال الله معاكم 👏❤️
شكرا لكم جميعا على المجهود الرائع في كأس العالم
أحسن حارس في العالم 💖💖💖💖
طلع راسك نفوق من احسن حراس المرمى في العالم كل الاحترام والتقدير لكم
كل الإحترام والتقدير لكم قمتم بعمل جيد فوق المربع الذهبي 🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦
الحمد لله على هذا الإنجاز التاريخ هزيمة أمام بطل النسخة السابقة لن تفسد فرحتنا
الحمد لله والشكر لله افضل حارس مرمى في العالم أسد الاسود ❤💪🇲🇦
لولا غياب سايس وأكرد لفزنا دون أدنى شك كنا الطرف الأخطر في المباراة…..لكن رغم الهزيمة ترفع لكم القبعة، تحية وتقدير لكم…
أفضل حارس مرمى في العالم كل الحب والتقدير والاحترام لكم جميعا براڤو
بونو لك كل الاحترام والتقدير فخورين بكم امتعتم المغاربة واعطيتم الامل شكرا لكم جميعا
شرفتمونا يا بطال ابليتم البلاء الحسن والقادم افضل باذن الله كل الشكر والتقدير✌️
تحياتي لكم جميعا الحمد لله على كل حال هذه هي الكورة. جزاكم الله خيرا
عندما تكون بلادك اول بلد عربي يصل لنصف النهائي لأكبر حدث كروي والذي هو كأس العالم هذا بحد ذاته فخر لنا نحن كمغاربة وفخر لكل العرب شكرًا لكم يااسود❤🇲🇦