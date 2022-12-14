مبابي يواسي صديقه حكيمي

2022-12-14 / 23:08
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هبة بريس _ رياضة

رصدت عدسات الكاميرا اللاعبان كليان مبابي يواسي صديقه اللاعب المغربي أشرف حكيمي بعد خيبة أمل حكيمي عقب الهزيمة أمام المنتخب الفرنسي في مباراة نصف نهائي مونديال قطر 2022.

كما تبادل الصديقان بالأقمصة عقب نهاية المباراة وتأهل منتخب الديوك إلى نهائي المونديال لمواجهة منتخب الأرجنتين.

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‫9 تعليقات

  2. أخلاق عالية جدا من امبابي تجاه صديقه اشرف وكذلك للمنتخب المغربي ككل يستحق أن يكون نجم

  4. احسن فريق الفريق المغربي واحسن شعب وروح وطنية هما المغاربة برافو الفريق المغربي بالنسبة لنا رابحين

  5. لقطه جميله جداا وعجتبني روح الرياضيه عند المغاربه ربي يعوضهم ويوفقهم في القادم

  8. مزال المطار راه مزال غيلعبو مقابلة الترتيب وديما مغرب شكرا للمنتخب المغربي الله يحفظكم

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