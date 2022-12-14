ماكرون : المنتخب المغربي لعب بشكل جيد جداً
هبة بريس _ رياضة
أعرب إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، عن فرخه بمنتخب الديوك بعد التأهل إلى نهائي كأس العالم على حساب المغرب بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب “البيت”، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022.
وقال إيمانويل ماكرون في تصريحات لإذاعة “مونت كارلو”: “نحن فخورون جداً بما حقق منتخب فرنسا في كأس العالم 2022”.
وأضاف إيمانويل ماكرون: “المنتخب المغربي لعب بشكل جيد جداً في المباراة والبطولة بشكل عام”. أوضح: “مع خبرة ديدييه ديشامب سنفوز بكأس العالم الحالي بعد بلوغ نهائي المونديال أمام الأرجنتين”.
وعلق ماكرون على مستوى مهاجم منتخب فرنسا أوليفييه جيرو قائلاً: “اللاعب قدم مستوى رائعا في البطولة”.
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9 تعليقات
طيلة مدة مشاهدتي للمباراة لاحظت أن أغلب اللاعبين أفارقة 🙄
اقسم بالله لو الحكم اليوم كان عادل لا كان منتخب المغرب فاز
عنصرية اوروبا اتجاه العرب والافارقة لا تزال قائمة رغم كل الجهوذ المبذولة لابد من انحياز تحكيمي للمنتخبات الاوربية فلا يمكن لأي عربي مسلم او افريقي ان يفوز بكأس تديره اوروبا فهدا امر لا محالة له
مجزرة اخرى تحكيمية وحرمان من ضربة جزاء واضحة..
الحمدلله الاسود تظلها اسود
اعطيناكم درسا في الوطنية والانتماء. مبروك للاسود .
الاصابات لكان مغرب في نهائي
كان على الاجدر ان يقول المنتخب الافريقي
ضربتي جزاء لا أحد تحدث عنهما
المنتخب الافريقي الفرنسي يهزم المنتخب الافريقي المغربي 😌😌😌😌😌