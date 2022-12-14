ماكرون : المنتخب المغربي لعب بشكل جيد جداً

2022-12-14 / 23:02
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هبة بريس _ رياضة

أعرب إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، عن فرخه بمنتخب الديوك بعد التأهل إلى نهائي كأس العالم على حساب المغرب بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب “البيت”، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022.

وقال إيمانويل ماكرون في تصريحات لإذاعة “مونت كارلو”: “نحن فخورون جداً بما حقق منتخب فرنسا في كأس العالم 2022”.

وأضاف إيمانويل ماكرون: “المنتخب المغربي لعب بشكل جيد جداً في المباراة والبطولة بشكل عام”. أوضح: “مع خبرة ديدييه ديشامب سنفوز بكأس العالم الحالي بعد بلوغ نهائي المونديال أمام الأرجنتين”.

وعلق ماكرون على مستوى مهاجم منتخب فرنسا أوليفييه جيرو قائلاً: “اللاعب قدم مستوى رائعا في البطولة”.

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‫9 تعليقات

  3. عنصرية اوروبا اتجاه العرب والافارقة لا تزال قائمة رغم كل الجهوذ المبذولة لابد من انحياز تحكيمي للمنتخبات الاوربية فلا يمكن لأي عربي مسلم او افريقي ان يفوز بكأس تديره اوروبا فهدا امر لا محالة له

  4. مجزرة اخرى تحكيمية وحرمان من ضربة جزاء واضحة..
    الحمدلله الاسود تظلها اسود

  9. المنتخب الافريقي الفرنسي يهزم المنتخب الافريقي المغربي 😌😌😌😌😌

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