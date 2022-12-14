الركراكي: نتمنى حصد المركز الثالث فى كأس العالم 2022
هبة بريس _ متابعة
تحدث وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن الخسارة التى مُني بها أسود الأطلس أمام فرنسا بنتيجة 0-2 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب “البيت” مساء الأربعاء، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً بقطر وتستمر حتى الأحد المقبل.
وقال وليد الركراكي في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: “قدمنا أفضل ما لدينا ولكن مع كثرة الإصابات، ليس لدي ما أقوله الجميع قدم أفضل ما لديهم.”
وأضاف وليد الركراكي: “في الشوط الثاني كنّا افضل ولم نسجل وسجلوا الهدف الثاني وحسموا المباراة”، وأكد وليد الركراكي: “نتمنى تحقيق المركز الثالث في مباراتنا القادمة أمام كرواتيا.”
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8 تعليقات
حنا فرحانين لبلادنا اول منتخب عربي افريفي يوصل لنصف النهائي هذا شرف لينا وليكم 🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦
رغم الخسارة اجمل مباراة قدمها المنتخب المغربي بكل روح رياضية ❤️👏
تحية لك و لجميع اللاعبين وان شاء الله المركز الثالث لانه مهم جدا في تاريخ المونديال فيجب التركيز و العمل عليه 🇲🇦💪
منتخب عربي كيلعب الترتيب في كأس العالم
خسرنا مباراة… لكن ربحنا مدرب ولاعبين في المستوى. شكرا لكم لقد عشنا معكم اجمل اللحظات. اتمنى لكم التوفيق يوم السبت لدخول باب آخر من التاريخ و الفوز بالمركز الثالث إن شاءالله. في سلام 😎 🇲🇦🇲🇦♥️♥️
مع الأسف الاسود كانوا قريبون من الحظور في النهاءي .
اخطاء دفاعية تسببت في الاقصاء .
الاسود قدموا مباراة بطولية لكن …….
شكرا لك تواجدنا في المربع الذهبي انجاز تاريخي بشهادة جميع الدول العربية والمسلمة ويكفينا كسبنا احسن مدرب واحسن فريق القادم أحسن
يجب أن تلعب على المركز 3 وتعطي المباراة أهمية وكأنها نهائي بلا ضغط
حظ أوفر