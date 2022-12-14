France's players lift the World Cup trophy after winning the Russia 2018 World Cup final football match between France and Croatia at the Luzhniki Stadium in Moscow on July 15, 2018. - France won the World Cup for the second time in their history after beating Croatia 4-2 in the final in Moscow's Luzhniki Stadium on Sunday. (Photo by Jewel SAMAD / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - NO MOBILE PUSH ALERTS/DOWNLOADS

موعد مباراة الأرجنتين ضد فرنسا فى نهائي كأس العالم 2022

2022-12-14 / 22:45
0
هبة بريس _ رياضة

يلتقى منتخب الأرجنتين نظيره فرنسا في مباراة نهائي كأس العالم 2022 المقام حالياً في قطر ويختتم مطلع الأسبوع المقبل بعد تأهل الديوك على حساب المغرب، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب “البيت” في نصف نهائي المونديال.

وتأهل التانجو على حساب كرواتيا في دور نصف النهائي من المسابقة العالمية بثلاثة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء، الثلاثاء، على استاد “لوسيل”، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022 التى تستضيفها قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الجارى.

بينما تأهل منتخب فرنسا إلى نهائي كأس العالم 2022 بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 2-0، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الأربعاء على ملعب “البيت”، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بونو: المقابلة لم تكن سهلة وكان حلمنا الوصول للنهائي

بونو: المقابلة لم تكن سهلة وكان حلمنا الوصول للنهائي

2022-12-14 / 23:23
Photo of مبابي يواسي صديقه حكيمي

مبابي يواسي صديقه حكيمي

2022-12-14 / 23:08
Photo of ماكرون : المنتخب المغربي لعب بشكل جيد جداً

ماكرون : المنتخب المغربي لعب بشكل جيد جداً

2022-12-14 / 23:02
Photo of الركراكي: نتمنى حصد المركز الثالث فى كأس العالم 2022

الركراكي: نتمنى حصد المركز الثالث فى كأس العالم 2022

2022-12-14 / 22:58
Photo of فرنسا تتأهل لنهائي كأس العالم والمغرب ينافس على المركز الثالث

فرنسا تتأهل لنهائي كأس العالم والمغرب ينافس على المركز…

2022-12-14 / 22:03
Photo of مونديال.. منتخب فرنسا يتقدم 1-0 على المغرب في الشوط الاول

مونديال.. منتخب فرنسا يتقدم 1-0 على المغرب في الشوط…

2022-12-14 / 20:56
Photo of هدف مبكر لفرنسا أمام المغرب في نصف نهائي المونديال

هدف مبكر لفرنسا أمام المغرب في نصف نهائي المونديال

2022-12-14 / 20:31
Photo of التشكيل الرسمي للمنتخب الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم

التشكيل الرسمي للمنتخب الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم

2022-12-14 / 19:48
Photo of سي إن إن: أسود الأطلس يوحدون العرب

سي إن إن: أسود الأطلس يوحدون العرب

2022-12-14 / 19:41
Photo of تأجيل مباراتين بالدوري السعودي بسبب منتخب المغرب

تأجيل مباراتين بالدوري السعودي بسبب منتخب المغرب

2022-12-14 / 19:06

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق