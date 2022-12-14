موعد مباراة الأرجنتين ضد فرنسا فى نهائي كأس العالم 2022

هبة بريس _ رياضة

يلتقى منتخب الأرجنتين نظيره فرنسا في مباراة نهائي كأس العالم 2022 المقام حالياً في قطر ويختتم مطلع الأسبوع المقبل بعد تأهل الديوك على حساب المغرب، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب “البيت” في نصف نهائي المونديال.

وتأهل التانجو على حساب كرواتيا في دور نصف النهائي من المسابقة العالمية بثلاثة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء، الثلاثاء، على استاد “لوسيل”، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022 التى تستضيفها قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الجارى.

بينما تأهل منتخب فرنسا إلى نهائي كأس العالم 2022 بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 2-0، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الأربعاء على ملعب “البيت”، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

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