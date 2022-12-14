“بايدن” يتابع مباراة فرنسا والمغرب رفقة عزيز اخنوش

هبة بريس _ الرباط

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، خلال خطاب قصير بالقمة الإفريقية “أعلم أنكم تقولون لأنفسكم أوجز يا بايدن، هناك مباراة نصف نهائي بعد قليل، أدرك ذلك”.

وأضاف مازحا إنه رأى المبعوث الأميركي لشؤون المناخ، جون كيري، وهو مشجع معروف لكرة القدم، يهز رأسه موافقا.

والتزم بايدن بتعهده، واختتم كلمته بعد وقت قصير من انطلاق المباراة، ثم توجه لمتابعتها مع رئيس الحكومة ، عزيز أخنوش، والعديد من القادة الآخرين الذين حضروا القمة في مركز المؤتمرات بوسط واشنطن، وفق البيت الأبيض.

وحيا بايدن في خطابه المغرب لكونه أول دولة إفريقية تصل إلى المربع الذهبي في المونديال.

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