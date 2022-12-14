“بايدن” يتابع مباراة فرنسا والمغرب رفقة عزيز اخنوش
هبة بريس _ الرباط
قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، خلال خطاب قصير بالقمة الإفريقية “أعلم أنكم تقولون لأنفسكم أوجز يا بايدن، هناك مباراة نصف نهائي بعد قليل، أدرك ذلك”.
وأضاف مازحا إنه رأى المبعوث الأميركي لشؤون المناخ، جون كيري، وهو مشجع معروف لكرة القدم، يهز رأسه موافقا.
والتزم بايدن بتعهده، واختتم كلمته بعد وقت قصير من انطلاق المباراة، ثم توجه لمتابعتها مع رئيس الحكومة ، عزيز أخنوش، والعديد من القادة الآخرين الذين حضروا القمة في مركز المؤتمرات بوسط واشنطن، وفق البيت الأبيض.
وحيا بايدن في خطابه المغرب لكونه أول دولة إفريقية تصل إلى المربع الذهبي في المونديال.
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المجموع 2 آراء
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11 تعليقات
وأنا كنقول علاش خصرنا 😂😂
اخنوش فال السوء
نفتحر بكم يا فريق الساجدين كنتم في أعلى مستوى مع فريق بطلة العالم نحييكم تحية حب وتقدير يا ابطال العالم في أعيننا
كون غير بقى هنا كون ربح المنتخب
وبفصول جديدة سنكتب تاريخا جديداً في المستقبل القريب مع الكبار وشكرآ اسود المغرب وإن لم تفوزوا ربحتم بشموخ وشرف
مشا اخنوش عليها خسرنا
الماتش مبيوع كلشي باين
الركراكي سبب الأول في الخسارة مدرب محدود وسترون ذلك في قادم الاستحقاقات كل ما قدم كان عمل وحيد
هم عاشوا الحلم ولم يضيعوه ، اسعدونا واسعدوا ملايين العرب ، وكانوا افضل من فرنسا ولكن هكذا كرة القدم . الان العمل لكسب المركز الثالث ان شاء الله
مهما كانت النتيجة فهذا المستوى وهذا الأداء والوصول لمرحلة كهذه هو فخر وإعتزاز شكرا أسود الأطلس على ماقدمتموه 🇲🇦
رجائا رجائا
لا احد يلوم ايي لاعب مغربي
هم بشر مثلنا و يفتحون التواصل الاجتماعي و هم و اهاليهم ، حيهم و افرحو بهذا الإنجاز ❤️