فرنسا تتأهل لنهائي كأس العالم والمغرب ينافس على المركز الثالث
هبة بريس _ ريا.ضة
تأهل منتخب فرنسا إلى نهائي كأس العالم 2022، بعد الفوز على منتخب المغربي بنتيجة 2-0، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الأربعاء على ملعب “البيت”، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.
وجاء الهدف الأول في الدقيقة 5 من عمر المباراة، من كرة أمام المرمى ليسددها اللاعب ثيو هيرنانديز في شباك الحارس ياسين بونو
وفي الدقيقة 79 سجل البديل كولو مواني الهدف الثاني من خطأ دفاعي لمنتخب أسود الأطلسي، ليسجل الهدف بسهولة
بهذه النتيجة يتأهل منتخب فرنسا إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، ويصطدم بمنتخب الأرجنتين يوم الاحد المقبل على ستاد لوسيل.
في المقابل، يلعب المنتخب المغربي مع نظيره كرواتيا يوم السبت المقبل، على برونزية كأس العالم، املا في حصد المركز الثالث
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12 تعليقات
إحنا التاريخ احنا الماضي ونحن المستقبل نفخر بكم أيها الاشاوس شكرأ لكم القلب عشنا حلم جميل لا نريد أن نستيقض منه شكرا للمغرب 🇲🇦❤️❤️❤️
المغرب يقدم أداء مشرف رغم الغيابات بسبب الإصابات، ان تلعب بدون قلبي الدفاع ليس بالسهل
الأفارقة هزموا بعضهم لا أقل ولا أكثر فرنسا عاجزة عن تكوين منتخب من دماء أبنائها
حظوظ الارجنتين اكبر للقب . والمغرب ان شاء الله تحقق المركز الثالث امام الكروات
بطلٌ غير متوج ، التأريخ ليس للمنصات فقط!
شكراً بحجم الاداء العظيم والفخر الذي اعطيتموه لكل العرب والمسلمين ❤️
كفيتوو ووفيتو 👏
الارجنتين إن شاء الله
كبار ياايها الاسود انتم لم ولن تهزموا انتم من صنع المجد ورفعتوا رأس العرب
فرنسا استخدمت سلاح المغرب بالفوز عليها وهو ترك الاستحواذ والاعتماد على هجمه او هجمتين طوال المباراة فهل تنجح فرنسا أمام الارجنتين وتعتمد على سلاحهم وهوه شراء ذمم الحكام والحصول على ركلة جزاء والفوز بالقب
قدر الله وماشاء فعل 😥
ديما مغرب ❤️🇲🇦❤️
المنتخب المغربي شرف جميع العرب وأفريقيا ويكفيه فخر أنه بين الأربعة الكبار وأصبح منتخب عالمي .
ليس منتخب فرنسا من تاهل لنهائيات كاس العالم بل منتخب افريقيا و فرنسا ضد منتخب المغرب ..هههههههه
الطموحات هي هذه لم يتوقع احدا الوصول للنصف إنجاز بحد ذاته فلقد ولفنا الخروج مبكرا مرارا وتكرارا 👏👏🇲🇦