فرنسا تتأهل لنهائي كأس العالم والمغرب ينافس على المركز الثالث

هبة بريس _ ريا.ضة

تأهل منتخب فرنسا إلى نهائي كأس العالم 2022، بعد الفوز على منتخب المغربي بنتيجة 2-0، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الأربعاء على ملعب “البيت”، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 5 من عمر المباراة، من كرة أمام المرمى ليسددها اللاعب ثيو هيرنانديز في شباك الحارس ياسين بونو

وفي الدقيقة 79 سجل البديل كولو مواني الهدف الثاني من خطأ دفاعي لمنتخب أسود الأطلسي، ليسجل الهدف بسهولة

بهذه النتيجة يتأهل منتخب فرنسا إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، ويصطدم بمنتخب الأرجنتين يوم الاحد المقبل على ستاد لوسيل.

في المقابل، يلعب المنتخب المغربي مع نظيره كرواتيا يوم السبت المقبل، على برونزية كأس العالم، املا في حصد المركز الثالث

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