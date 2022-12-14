قمة الولايات المتحدة-إفريقيا..أخنوش يتباحث مع رئيسة “حساب تحدي الألفية”

2022-12-14 / 21:14
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هبة بريس _ الرباط

أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء في واشنطن، مباحثات مع رئيسة مؤسسة “حساب تحدي الألفية”، أليس أولبرايت.

ويندرج هذا اللقاء، الذي حضرته على الخصوص وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في إطار قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا، المنعقدة بالعاصمة الفدرالية الأمريكية ما بين 13 و15 دجنبر الجاري، والتي يمثل فيها السيد أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وخلال هذه المحادثات، أبرز رئيس الحكومة أن ميثاقي حساب تحدي الألفية اللذان استفاد منهما المغرب بمبلغ إجمالي يناهز مليار دولار، كان لهما أثر جد إيجابي على الساكنة المحلية.

من جانبها، أبرزت أولبرايت أن هذين الميثاقين المنجزين في المغرب يعدان “نموذجا للنجاج” بالنسبة لمؤسسة حساب تحدي الألفية.

كما عبر الجانبان عن “ارتياحهما الكبير” بشأن تقدم الميثاق الثاني، الذي تجاوزت نسبة الالتزام به 90 في المائة، فيما قاربت نسبة الأداء 80 في المائة،

ودعا السيد أخنوش، بهذه المناسبة، رئيسة حساب تحدي الألفية، إلى القدوم للمغرب خلال سنة 2023، للاحتفال باختتام الميثاق الثاني.

واقتناعا من الجانبين بالعلاقات النموذجية التي تربط مؤسسة تحدي الألفية والمملكة المغربية، أعرب الجانبان عن رغبتهما في استكشاف السبل، معا، لمواصلة تعاونهما.

وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أبرزت السيدة أولبرايت علاقات التعاون “طويلة الأمد وجد المثمرة” القائمة بين المغرب وحساب تحدي الألفية.

وتجمع قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا ممثلي حوالي 50 بلدا، والمجتمع المدني والقطاع الخاص من القارة الإفريقية، فضلا عن مسؤولي الإدارة الأمريكية ومفوضية الاتحاد الإفريقي.

ويناقش المشاركون في أشغال هذه القمة، التي تنظم على مدى ثلاثة أيام، بعض التحديات الأكثر إلحاحا في العالم، تهم على الخصوص جائحة كوفيد-19 وتغير المناخ، والديمقراطية والحكامة، والأمن والتجارة والاستثمارات وتطوير شراكات بين البلدان الإفريقية والولايات المتحدة.

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