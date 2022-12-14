مونديال.. منتخب فرنسا يتقدم 1-0 على المغرب في الشوط الاول

2022-12-14 / 20:56
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هبة بريس _ رياضة

أنهى منتخب فرنسا احداث الشوط الأول أمام نظيره منتخب المغرب، متقدما بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي تجمع المنتخبين حاليا على ملعب “البيت” ، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

وجاء الهدف في الدقيقة 5 من عمر المباراة، من كرة أمام المرمى ليسددها اللاعب ثيو هيرنانديز في شباك الحارس ياسين بونو

وحاول المنتخب المغربي بأكثر من هجمة عبر تسديدة سليم أملاح وحكيم زياش، بينما سدد أوليفيه جيرو مهاجم فرنسا كرة ارتطمت بالقائم.

وقبل نهاية الشوط الأول، سدد جواد الياميق لاعب منتخب المغرب كرة خلفية مزدوجة بشكل رائع لتصطدم بالقائم.

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‫20 تعليقات

  4. على رغم من تقدم فرنسا بهدف بس المغرب على هذا لعب والاصرار همة الافضل ❤️ انشالله شوط ثاني تنقلب نتيجة

  9. ماتش صعيب ولكن ربي كبير إن شاء الله مربوحة ملي ماتماركاوش جوج بيوت ل فرنسا فهذا فال خير وبشارة من الله

  12. اللهم اني اسالك باسمك الاعضم الذي إذا دعيت به أجبت أن يسجل المغرب هدف التعادل ردودها

  14. ما شاء الله كان وما لم يشئ لن يكون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اني اسالك النصر في كل مكان و زمان 🤲

  18. مباراة بوطولية للمغرب فرنسا منعت من هدف كان يكون روعة واجمل هدف في كاس العالم

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