مونديال.. منتخب فرنسا يتقدم 1-0 على المغرب في الشوط الاول
هبة بريس _ رياضة
أنهى منتخب فرنسا احداث الشوط الأول أمام نظيره منتخب المغرب، متقدما بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي تجمع المنتخبين حاليا على ملعب “البيت” ، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.
وجاء الهدف في الدقيقة 5 من عمر المباراة، من كرة أمام المرمى ليسددها اللاعب ثيو هيرنانديز في شباك الحارس ياسين بونو
وحاول المنتخب المغربي بأكثر من هجمة عبر تسديدة سليم أملاح وحكيم زياش، بينما سدد أوليفيه جيرو مهاجم فرنسا كرة ارتطمت بالقائم.
وقبل نهاية الشوط الأول، سدد جواد الياميق لاعب منتخب المغرب كرة خلفية مزدوجة بشكل رائع لتصطدم بالقائم.
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المجموع 2 آراء
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20 تعليقات
يارب تربح المغرب
راحت على بونو اليوم
ان شاء الله الفوز للمغرب يارب
على رغم من تقدم فرنسا بهدف بس المغرب على هذا لعب والاصرار همة الافضل ❤️ انشالله شوط ثاني تنقلب نتيجة
لحظات صعبه جدا على العرب
اللهم هدفا مباركا في شباك الديوك
دعواتنا و قلوبنا مع المنتخب و ان شاء الله ربي ينصرهم
اللهم استرهم ونصرهم إن شاء الله الفوز والنصر يارب العالمين
ماتش صعيب ولكن ربي كبير إن شاء الله مربوحة ملي ماتماركاوش جوج بيوت ل فرنسا فهذا فال خير وبشارة من الله
الله ينصر منتخب المغربي اللهم امين يارب
كيفما كانت النتيجة نخرج ورءوسنا مرفوعة والحمد لله
اللهم اني اسالك باسمك الاعضم الذي إذا دعيت به أجبت أن يسجل المغرب هدف التعادل ردودها
اللهم انصرهم يارب كن معهم وفقهم يارب الفوز لنا ان شاء الله
ما شاء الله كان وما لم يشئ لن يكون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اني اسالك النصر في كل مكان و زمان 🤲
اللهم ارحمنا بالمطر وأخرج فرنسا من قطر يارحم الراحمين
الله ينصرالمسليمن وإن ينصركم الله فلا غلب لهم انشاء الله
لا حول ولا قوة الا بالله
مباراة بوطولية للمغرب فرنسا منعت من هدف كان يكون روعة واجمل هدف في كاس العالم
ربي كبير الله أكبر ينصر المسلمين
ربي كبير ياربي ينصر المنتخب الوطني 🇲🇦 ياربي الحبيب ♥️