مونديال.. منتخب فرنسا يتقدم 1-0 على المغرب في الشوط الاول

هبة بريس _ رياضة

أنهى منتخب فرنسا احداث الشوط الأول أمام نظيره منتخب المغرب، متقدما بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي تجمع المنتخبين حاليا على ملعب “البيت” ، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

وجاء الهدف في الدقيقة 5 من عمر المباراة، من كرة أمام المرمى ليسددها اللاعب ثيو هيرنانديز في شباك الحارس ياسين بونو

وحاول المنتخب المغربي بأكثر من هجمة عبر تسديدة سليم أملاح وحكيم زياش، بينما سدد أوليفيه جيرو مهاجم فرنسا كرة ارتطمت بالقائم.

وقبل نهاية الشوط الأول، سدد جواد الياميق لاعب منتخب المغرب كرة خلفية مزدوجة بشكل رائع لتصطدم بالقائم.

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