هدف مبكر لفرنسا أمام المغرب في نصف نهائي المونديال

هبة بريس _ رياضة

سجل المنتخب الفرنسي هدفا في وقت مبكر من مباراة نصف نهائي كأس العالم، الأربعاء، أمام المغرب.

وجاء الهدف بعد محاولة من مهاجم فرنسا امبابي للتسديد على المنتخب المغربي لتصد عائدة من الدفاع إلى أقدام المدافع ثيو هرناندز ومنها بتسديدة قوية إلى شباك المنتخب المغربي في الدقيقة 5 من المباراة.

ويلعب المنتخب المغربي بطريقة دفاعية تعتمد على إغلاق المساحات والهجمات المرتدة وهي ما أوصلهم إلى اللعب ضمن “المربع الذهبي” لكأس العالم لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية والإفريقية.

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