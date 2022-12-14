France's defender #22 Theo Hernandez celebrates scoring his team's first goal during the Qatar 2022 World Cup semi-final football match between France and Morocco at the Al-Bayt Stadium in Al Khor, north of Doha on December 14, 2022. (Photo by GABRIEL BOUYS / AFP)

هدف مبكر لفرنسا أمام المغرب في نصف نهائي المونديال

2022-12-14 / 20:31
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هبة بريس _ رياضة

سجل المنتخب الفرنسي هدفا في وقت مبكر من مباراة نصف نهائي كأس العالم، الأربعاء، أمام المغرب.

وجاء الهدف بعد محاولة من مهاجم فرنسا امبابي للتسديد على المنتخب المغربي لتصد عائدة من الدفاع إلى أقدام المدافع ثيو هرناندز ومنها بتسديدة قوية إلى شباك المنتخب المغربي في الدقيقة 5 من المباراة.

ويلعب المنتخب المغربي بطريقة دفاعية تعتمد على إغلاق المساحات والهجمات المرتدة وهي ما أوصلهم إلى اللعب ضمن “المربع الذهبي” لكأس العالم لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية والإفريقية.

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‫19 تعليقات

  2. اداء رائع يستاهلو الفوز والصعود إلي النهائي إن شاء الله إلي النهائي في الشوط الثاني متفائل

  3. ستريييييس ولكن دارو إلي في جهدهم والشوط الثاني نتمناو تغير النتيجة لصالحنا والله يوفقهم

  9. ان شاء الله متفائلين بالفوز الله الدي يقول لشيء كن فيكون قادر ينصرنا بمتياز

  10. ان شاء الله متفائلين بالفوز الله الدي يقول لشيء كن فيكون قادر ينصرنا بمتياز

  13. اللهم سخر لهم جنود الأرض والسماء، اللهم نصرا تقشعر له الأبدان يا أرحم الراحمين 🤲🇲🇦🇲🇦🇲🇦

  14. ان شاء الله كلشي ممكن عند الله هذاك الكول غير تشمتنا فيه لمهم لاعبين كرة مزيان و كانو عندنا محاولات خطيرة تقدر بإذن الله تنجح في الشوط الثاني و متنساوش ان الحكم حتى هو ضدنا

  16. بالتوفيق انشاء الله ياربي في الشوط الثاني بإذن الله تعالى 🤲🇲🇦

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