هدف مبكر لفرنسا أمام المغرب في نصف نهائي المونديال
هبة بريس _ رياضة
سجل المنتخب الفرنسي هدفا في وقت مبكر من مباراة نصف نهائي كأس العالم، الأربعاء، أمام المغرب.
وجاء الهدف بعد محاولة من مهاجم فرنسا امبابي للتسديد على المنتخب المغربي لتصد عائدة من الدفاع إلى أقدام المدافع ثيو هرناندز ومنها بتسديدة قوية إلى شباك المنتخب المغربي في الدقيقة 5 من المباراة.
ويلعب المنتخب المغربي بطريقة دفاعية تعتمد على إغلاق المساحات والهجمات المرتدة وهي ما أوصلهم إلى اللعب ضمن “المربع الذهبي” لكأس العالم لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية والإفريقية.
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المجموع 1 آراء
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19 تعليقات
يارب انصرهم يارب يارب يارب 🤲🤲🤲🙏🙏
اداء رائع يستاهلو الفوز والصعود إلي النهائي إن شاء الله إلي النهائي في الشوط الثاني متفائل
ستريييييس ولكن دارو إلي في جهدهم والشوط الثاني نتمناو تغير النتيجة لصالحنا والله يوفقهم
لماتش مبيوع
كولشي يزيد يدعي معهم متيأسوش راه باقي
يارب يكون مع المنتخب
ان شاء الله باقي الحال ربي يفرج علينا ويرزقنا الفرحة في اخر المباراة
يا ربي تكون معاهم. يا ربي تسهل عليهم ما صعاب إن شاء الله
ان شاء الله متفائلين بالفوز الله الدي يقول لشيء كن فيكون قادر ينصرنا بمتياز
ان شاء الله متفائلين بالفوز الله الدي يقول لشيء كن فيكون قادر ينصرنا بمتياز
ان شاء الله مربوحة وديما مغريب الشوط الثاني
ياربي نصرنا في الشوط الثاني ياربي
اللهم سخر لهم جنود الأرض والسماء، اللهم نصرا تقشعر له الأبدان يا أرحم الراحمين 🤲🇲🇦🇲🇦🇲🇦
ان شاء الله كلشي ممكن عند الله هذاك الكول غير تشمتنا فيه لمهم لاعبين كرة مزيان و كانو عندنا محاولات خطيرة تقدر بإذن الله تنجح في الشوط الثاني و متنساوش ان الحكم حتى هو ضدنا
ان شاءالله نتعادلو ونربحو كل الدعم للأسود
بالتوفيق انشاء الله ياربي في الشوط الثاني بإذن الله تعالى 🤲🇲🇦
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
مزال الشوط الثاني خير ان شاء الله
ان شاء الله رابحين، والحكم الله يهديه🙄