التشكيل الرسمي للمنتخب الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم

هبة بريس _ رياضة

اعلن ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا ، عن التشكيل الرسمي لمباراته ضد المغرب التي تجمعهما على ملعب “البيت” في، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

تشكيل فرنسا

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: جول كوندي، رافائيل فاران، كوناتي، ثيو هيرنانديز

خط الوسط: أوريلين تشواميني، فوفانا، أنطوان جريزمان

خط الهجوم:عثمان ديمبيلي، كيليان مبابي، أوليفييه جيرو

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0