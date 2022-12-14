التشكيل الرسمي للمنتخب الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم
هبة بريس _ رياضة
اعلن ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا ، عن التشكيل الرسمي لمباراته ضد المغرب التي تجمعهما على ملعب “البيت” في، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.
تشكيل فرنسا
حراسة المرمى: هوجو لوريس
خط الدفاع: جول كوندي، رافائيل فاران، كوناتي، ثيو هيرنانديز
خط الوسط: أوريلين تشواميني، فوفانا، أنطوان جريزمان
خط الهجوم:عثمان ديمبيلي، كيليان مبابي، أوليفييه جيرو
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
16 تعليقات
مربوحة إن شاء الله✅
لا خوف علينا❤️
الاسود ستزأر من جديد في ستاد البيت💪
توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا🇲🇦يا ربي توفقهم ورجعو لهاذ تعليق وحنا فالقمة سعادة❤
اللهم يسر ولا تعسر يارب 🇲🇦🤲
يا رب أ نت على كل شيء قدير ، اللهم الفوز للمنتخبنا و النصر 🇲🇦🇲🇦🇲🇦🤲🤲🤲🤲
بالتوفيق إن شاء الله للمنتخب المغربي وبإذن الله يتحصل على كأس العالم يجب على الاعبيين التركيز 100/100ويتوكل على الله وربي يوفق أخوكم مناصر من الجزائر
اللهم ثبت أقدامهم وسدد خطاهم وسدد رميتهم برحمتك يا عزيز يا جبار
اللهم سخر لهم جنود الأرض والسماء، اللهم نصرا تقشعر له الأبدان يا أرحم الراحمين 🤲🏻🇲🇦
اللهم يسِّر ان شاء الله يكون خير❤️🤲🇲🇦
إذا كنت تريد أن تعرف العالم بأفريقيا ، فيجب أن تكون فرصة اليوم لك إن شاء الله 🇲🇦💪💪
اللهم يسر ولا تعسر يارب
التأهل بإذن الله 🙏🇲🇦🦁
مربوحة ان شاء الله
باذن الله الفوز للمغرب ان شاء الله 🇲🇦🇲🇦
الله يوفقكم وينصركم ان شاء الله ويحميكم يارب 🤲
وديما مغرب 🇲🇦❤️
اللهم يسر ولا تعسر🙏🏼🇲🇦
ان شاء لله نصر من عند لله
اللهم يسر ولا تعسر يارب