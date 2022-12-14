جماهير مصرية تحتشد بالأعلام لتشجيع منتخب المغرب أمام فرنسا
قالت “اليوم السابع” في مقال لها رصدت صورا لعدد من جماهير محافظة الإسكندرية، حاملين أعلام منتخب المغرب لمشاهدة المباراة نصف النهائية ببطولة كأس العالم “قطر 2022″، أمام منتخب فرنسا،.
وتتجه أنظار جماهير الكرة العربية من المحيط إلى الخليج، مساء اليوم الأربعاء، إلى مونديال قطر حيث نهائيات كأس العالم 2022 والموعد مع مباراة المغرب ضد فرنسا في القمة العربية الأوروبية المرتقبة وتقام المباراة بين منتخب فرنسا ومنتخب المغرب على أرض ملعب استاد البيت المونديالي في العاصمة القطرية الدوحة.
وتصدر منتخب المغرب المجموعة السادسة في الدور الأول، ثم تغلب على إسبانيا بركلات الترجيح في دور الستة عشر وفي دور الثمانية كان على موعد مع معركة كروية جديدة أمام البرتغال انتهت بفوزه بهدف للاشيء سجله يوسف النصيرى.
أما منتخب فرنسا فتصدر بدوره مجموعته في الدور الأول، ثم تغلب على بولندا في الدور الثاني (دور الـ 16) بنتيجة 4-1 وفي دور الثمانية فجر مفاجأة من العيار الثقيل بالإطاحة بمنتخب إنجلترا القوي بنتيجة 2-1.
25 تعليقات
ان شالله الفوز مغربي باذن الله
الف شكر لإخواننا المصريين دعواتكم لنا بالفوز على فرنسا
ألف شكر لاخواننا مصريين ولكل الاشقاء العرب ادعيو امعاهوم الفوز لنا جميعا كل العرب المسلمين
تحيا مصر ام الدنيا وتحية لاشقاءنا المصريين فعلا كل العرب والافارقة والمسلمين في بقاع الدنيا اخواننا الفوز لنا كلنا يااشقاء
العز والنصر لكل العرب في كل أنحاء العالم العربي والإسلامي
تحية كبيرة بزاااف للشعب المصري ….. اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان ياارب النصر
شكرا جزيلا لاخوانين المصريين، يا ام الدنيا يامصر. بدعاءكم ودعاء كل ام لابنها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمين
الف تحبة لكل اهل مصر واخواننا العرب 🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦
تحياتنا لاشقاءنا وإخواننا المصريين الامجاد ‘اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان .
وجعلناكم قبائل لتعارف إن اكرمكم عند الله اثقاكم شكرا جزيلا لاخواننا العرب في كل مكان
الف شكر للمصريين الأشقاء الشرف لينا بيكم الله ايحفضكم وينصركم على اعداءكم يارب العالمين الف شكر لكم من المملكة المغربية
اللهم آمين يارب العالمين، شكرا لكم أحبتي، فرحتنا واحدة،فرحة كل العرب والمسلمين. مغربية وافتخر.
شكرا لكم اخواني اخواتي واحبتي، منورين ما شاء الله عليكم، ربنا يجمع شمل الامة ويرفع قدرها ويعيد عزها يا رب.
تحية حب وتقدير واحترام لاحبابنا واشقائنا المصريين والعرب لمساندتهم لشعبنا ولبلدي المغرب ولمنتخبنا الوطني والعربي جزاكم الله خيرا ،وباذن الله نصر وتمكين في الارض والسماء للاسلام والمسلمين والعرب اجمعين يارب العالمين 🤲🇪🇬❤️🇲🇦
شرف الله مقداركم ألف تحية وتقدير لمصر ام الدنيا ولشعب مصر الناس الطيبة البشوشة الناس الحلوين الرايقين من مغربية تحبكم في الله
والله الف الف الف تحية لإخوانا المصريين نحن المغاربة نشعر بحبكم الصادق
اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل بقاع الأرض
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
جزاكم الله خيرا 🇪🇬🇲🇦 احبكم في الله اطيب شعب ربي يحفظكم
شكرا شكرا شكرا لاشقاءنا المصريين شكرا لروحكم و قلبكم الطيبيين تحية كبيرة صادقة حارة منا اليكم و كل الشكر على المساندة نحبكم في الله 🇲🇦🇲🇦🇲🇦❤️❤️🇪🇬🇪🇬🇪🇬
الله يحفظكم وشكرا بزاف يااعز واطيب شعب الشعب المصري تحية حب واحترام من المغرب
ألف ألف ألف شكر لكم ولكل العرب والافارقة لمساندة بلدنا الحبيب المغرب