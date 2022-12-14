فاس.. الرياح القوية تتسبب في سقوط نخلة على سيارة أجرة صغيرة

ع محياوي - هبة بريس

شهدت مدينة مدينة فاس بعد ظهر اليوم الأربعاء ، هطول أمطار مصحوبة برياح قوية ، تسببت في اقتلاع الأشجار المتواجدة بجنبات الشوارع الرئيسية، كما خلفت حالة من الذعر وسط الساكنة، والصورة خير دليل بوسط المدينة سقوط ” نخلة ” كبيرة على سيارة أجرة، مخلفة أضرار مادية عليها، ولم يصب في الحادث أي شخص من ركاب سيارات الأجرة أو السائق، وفقا لما أوردته مصادرنا.

هذا وفور علمهم بالواقعة حلت على الفور مختلف المصالح إلى عين المكان للقيام بالمتعين و متتبعين للراي العام يحملون جماعة فاس المسؤولية.

ويأتي ذلك بعدما أعلنت مديرية الأرصاد الجوية أن الكثير من مناطق المملكة ستشهد، الأربعاء.. أمطار رعدية ورياح قوية شمال-غرب البلاد والريف الغربي .

وستبقى الأجواء ممطرة كذلك بكل من شمال ووسط البلاد، ومرتفعات الأطلس والمنطقة الشرقية، فيما سيظل الطقس باردا نسبيا بالمرتفعات، والمنطقة الشرقية والهضاب العليا.

وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية على السواحل الوسطى والجنوبية، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما على السهول الشمالية والوسطى، ومرتفعات الأطلس، والريف، والمنطقة الشرقية والجنوب-الشرقي للبلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين صفر و 09 درجات بمرتفعات الأطلس، و ما بين 05 و 10 درجات جنوب المنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي، وما بين 10 و 14 درجة بالريف وبهضاب الفوسفاط ووالماس، و ما بين 18 و 22 درجة بالجنوب وستكون ما بين 15 و 18 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد انخفاضا طفيفا.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان بالبوغاز وشمال راس كير، وهائجا إلى قوي الهيجان شمال طانطان، وهائجا إلى محليا قليل الهيجان شمال بوجدور.

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