أمن طنجة يوقف 5 مهاجرين كانوا يعتزمون العبور لسبتة المحتلة

هبة بريس

في إطار العمليات الاستباقية لمكافحة محاولات الهجرة غير الشرعية بشكل جماعي، تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، مساء أمس الثلاثاء 13 دجنبر الجاري، من توقيف خمسة مهاجرين من جنسيات أجنبية مختلفة، وهم متلبسين بحيازة معدات حديدية تستخدم في عمليات الهجرة الجماعية عن طريق التسلق والاقتحام.

وقد تم توقيف المشتبه بهم بمدينة طنجة، وهم في حالة تلبس بحيازة 33 قطعة حديدية موصولة بنصل خشبي يشتبه في تسخيرها في محاولات الهجرة غير النظامية عن طريق التسلق انطلاقا من ضواحي مدينة سبتة.

وقد تم إخضاع المهاجرين الموقوفين للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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