اعتقال شخصين بطنجة بحوزتهما 1200 قنينة خمر
الصورة تعبيرية

أمن طنجة يوقف 5 مهاجرين كانوا يعتزمون العبور لسبتة المحتلة

2022-12-14 / 17:16
0
هبة بريس

في إطار العمليات الاستباقية لمكافحة محاولات الهجرة غير الشرعية بشكل جماعي، تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، مساء أمس الثلاثاء 13 دجنبر الجاري، من توقيف خمسة مهاجرين من جنسيات أجنبية مختلفة، وهم متلبسين بحيازة معدات حديدية تستخدم في عمليات الهجرة الجماعية عن طريق التسلق والاقتحام.

وقد تم توقيف المشتبه بهم بمدينة طنجة، وهم في حالة تلبس بحيازة 33 قطعة حديدية موصولة بنصل خشبي يشتبه في تسخيرها في محاولات الهجرة غير النظامية عن طريق التسلق انطلاقا من ضواحي مدينة سبتة.

وقد تم إخضاع المهاجرين الموقوفين للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طرد إيران من لجنة معنية بالمرأة في الأمم المتحدة

طرد إيران من لجنة معنية بالمرأة في الأمم المتحدة

2022-12-14 / 19:31
Photo of فاس.. الرياح القوية تتسبب في سقوط نخلة على سيارة أجرة صغيرة

فاس.. الرياح القوية تتسبب في سقوط نخلة على سيارة…

2022-12-14 / 17:40
Photo of مباريات “أسود الأطلس” تعيد أجواء “لَمَّةَ” العائلات المغربية

مباريات “أسود الأطلس” تعيد أجواء “لَمَّةَ” العائلات المغربية

2022-12-14 / 16:59
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 148 إصابة جديدة 

كورونا بالمغرب.. تسجيل 148 إصابة جديدة 

2022-12-14 / 16:34
Photo of حرب بين منتجي الحليب بسوس تنتهي بإقرار زيادة في سعره

حرب بين منتجي الحليب بسوس تنتهي بإقرار زيادة في…

2022-12-14 / 15:39
Photo of جماعة تازة تثبت شاشة عملاقة بفضاء 20 غشت لمتابعة مقابلة “الأسود”

جماعة تازة تثبت شاشة عملاقة بفضاء 20 غشت لمتابعة…

2022-12-14 / 15:31
Photo of مونديال قطر.. السلطات تسارع لتثبيت الشاشات بالساحات

مونديال قطر.. السلطات تسارع لتثبيت الشاشات بالساحات

2022-12-14 / 14:26
Photo of أكادير : أرتفاع في أسعار الأقمصة الوطنية الخاصة بأسود الأطلس

أكادير : أرتفاع في أسعار الأقمصة الوطنية الخاصة بأسود…

2022-12-14 / 13:14
Photo of صعدا فوق سيارة الأمن لالتقاط صور.. إيقاف شخصين بالفقيه بنصالح

صعدا فوق سيارة الأمن لالتقاط صور.. إيقاف شخصين بالفقيه…

2022-12-14 / 13:03
Photo of نشرة إنذارية: أمطار قوية رعدية وتساقطات ثلجية بهذه المناطق

نشرة إنذارية: أمطار قوية رعدية وتساقطات ثلجية بهذه المناطق

2022-12-14 / 11:50

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق