كورونا بالمغرب.. تسجيل 148 إصابة جديدة 

2022-12-14 / 16:34
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 148 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة، مقابل تعافي 130 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و863 ألف و382 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و417 ألف و252 شخصا، مقابل 24 مليون و916 ألف و757 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى57 ألف و203 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 270 ألف و466 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و253 ألف و281 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط سلا القنيطرة (70) والدار البيضاء سطات (30) وفاس مكناس (13 ) وطنجة تطوان الحسيمة (13) وسوس ماسة (10) مراكش آسفي (9) والعيون الساقية الحمراء (1) وجهة الشرق (1) ودرعة تافيلالت ( 1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 895 حالة، فيما تم سجيل ثلاث حالات خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها 13 حالة.

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