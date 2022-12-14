جماعة تازة تثبت شاشة عملاقة بفضاء 20 غشت لمتابعة مقابلة “الأسود”

ع محياوي - هبة بريس

تلبية لرغبة ساكنة مدينة تازة وحتى تعم الفرحة جميع أحياء المدينة ومساهمة منها في التخفيف من أعباء سعر المقاهي الذي ارتفع بشكل كبير بدون مراقبة تذكر، قامت جماعة تازة في شخص رئيسها عبد الواحد المسعودي المنتمي لحزب البام الذي أكد لموقع هبة بريس عبر مكالمة هاتفية أن المجلس قام بتتبيث شاشة عملاقة بفضاء ساحة 20 غشت بتراب المدينة لمشاهدة مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره الفرنسي مساء اليوم الأربعاء بقطر لمنح الفرصة لساكنة المدينة لتتبع أجواء المباراة في جو حماسي يليق بهذا الحدث الكروي العام.

ومن المنتظر ان يتابع مآت من المتفرجين من مختلف الأعمار نساء وأطفال ورجال من جماهير ساكنة مدينة تازة والضواحي أطوار المباراة التي ستجمع المنتخب المغربي ونظره الفرنسي المغرب من خلال الشاشة العملاقة التي تم تثبيتها من طرف مصالح المجلس الجماعي لتازة والسلطات المحلية بساحة 20 غشت، وسط أجواء احتفالية متميزة.

ويواجه المنتخب الوطني المغربي، في دور نصف النهائي من نهائيات كأس العالم قطر، المنتخب الفرنسي الذي انتصر على المنتخب الإنجليزي بهدفين لهدف واحد، ليلتحق بالمنتخب المغربي الفائز على المنتخب الإسباني بهدف دون رد.

وتعقد الجماهير العربية والإفريقية في مختلف بقاع العالم أمالا عريضة على منتخب أسود الأطلس الذي يسعى بخطى حثيثة إلى مواصلة إنجازاته التاريخية في العرس العالمي في قطر وبلوغ الدور النهائي للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية والإفريقية.

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