الصابيري: “سنلعب اليوم من أجل الفوز للمغرب ولكل من دعمنا”

2022-12-14 / 14:47
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هبة بريس - وكالات

قال اللاعب المغربي عبد الحميد صابيري إن منتخب بلاده يدخل إلى أرض الملعب في مباراته مع نظيره الفرنسي اليوم الأربعاء “من أجل الفوز للمغرب ولكل من دعمنا”.

جاء ذلك في مقابلة مع صابيري لاعب المنتخب المغربي ونادي سامبدوريا الإيطالي، نشرها الأربعاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على موقعه الإلكتروني.

وأشار اللاعب المغربي إلى أن “المنتخب الفرنسي فريق كبير، وكذلك كان الحال بالنسبة للبرتغال وإسبانيا وبلجيكا، وكافة المنتخبات التي واجهناها في كأس العالم سنتجه إلى المباراة كما تعوّدنا، مدركين أننا الأقل حظوظاً لأن تلك الفرق تتمتع بتاريخ أكبر”.

واستدرك قائلاً: “إلا أن ذلك غير مهم بالنسبة لنا، فنحن ندخل أرض الملعب من أجل الانتصار، للظفر بالفوز من أجل بلادنا ولكل من دعمنا”.

وأوضح صابيري :”لا أعتقد أن لدينا خطة مختلفة لكل خصم، لدينا خطة للعب والأمر الأهم هو الالتزام بتشكيلتنا، نتبنى دائمًا فلسفة دفاعية إذا تلقت شباكنا هدفاً واحداً فقط”.

وذكر أن المدرب دائماً يمنح الثقة لكافة اللاعبين من أجل تقديم مستوى كروي جيد.

ولفت إلى أن “بلوغ نصف النهائي شعور مذهل”، مضيفا: “أنحدرُ من مدينة صغيرة اسمها كلميمة، إنها صغيرة حتى بمقاييس المغرب”.

وأضاف: “ولذلك فإن الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم هو إنجاز مذهل لي ولكل الدول العربية والقارة الإفريقية، وأنا فخور بأني كنتُ جزءاً من هذا، وممتن لكل من ساندنا خلال رحلتنا”.

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