آدم ماسينا: “فخور بزملائي في المنتخب الوطني”

هبة بريس

قال المدافع المغربي الدولي، آدم ماسينا، الذي أ جبر على الانسحاب من مونديال قطر 2022 إثر تعرضه لإصابة خطيرة، إنه “فخور بزملائه في المنتخب الوطني”، معربا عن أسفه لعدم تمكنه من التواجد بينهم.

وأضاف ماسينا، في تصريح لتلفزيون (سكاي سبورت) الإيطالي، مساء الثلاثاء، “أعاني لكني فخور”، معربا عن فخره الشديد برؤية أسود الأطلس يقاتلون “بروح الفريق التي بنيناها، والتي بلغت الآن أوجها”.

وتابع قائلا “أرى فريقا رائعا يدافع من بداية المباراة إلى النهاية، ويهاجم عندما يستطيع ذلك”، مشيرا إلى أنه في غضون شهرين ”أعاد وليد الركراكي بناء فريق يشبهه، ويتقاسم رؤيته الكروية”.

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