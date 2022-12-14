الأمين العام للحكومة يتباحث مع السفير الأسترالي الجديد بالمغرب

2022-12-14 / 13:59
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هبة بريس

أجرى الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، أمس الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع السفير الجديد لأستراليا بالمغرب، مايكل كاتس.

وأوضح بلاغ للأمانة العامة للحكومة أن السيد حجوي هنأ بهذه المناسبة، الدبلوماسي الأسترالي بتعيينه كأول سفير مقيم لبلاده بالرباط، وكذا بافتتاح أول سفارة لأستراليا في شمال إفريقيا، بالمملكة مؤخرا، مشيرا إلى أن المسؤولين استعرضا العلاقات الممتازة القائمة بين البلدين والآفاق الواعدة لتعزيزها.

وأضاف البلاغ أن الجانبين اتفقا، في إطار انفتاح بلديهما على النظم القانونية العالمية الكبرى، على دراسة سبل التبادل بين الأمانة العامة للحكومة بالمملكة المغربية والمؤسسات ذات الاختصاصات المماثلة في أستراليا، ولا سيما في ما يتعلق بإنتاج ونشر القانون.

وخلص المصدر نفسه إلى أن المسؤولين اعتبرا في هذا الصدد، أن من شأن معرفة أفضل بالنظم القانونية والتنظيمية بالبلدين، أن تسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين، وخاصة العلاقات الاقتصادية.

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