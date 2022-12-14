وزير الداخلية الفرنسي: لن نمنع المغاربة من الاحتفال لكن سنحافظ على الأمن

هبة بريس - وكالات

رفعت الشرطة الفرنسية حالة التأهب قبل المباراة التي ستخوضها فرنسا أمام المغرب في نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم مساء يوم الأربعاء وذلك بعد الاشتباكات التي أعقبت فوز المغرب على البرتغال في الدور ربع النهائي الأسبوع الماضي.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان لقناة (فرنسا تو) التلفزيونية إن بلاده ستحشد نحو عشرة آلاف من أفراد الشرطة في جميع أنحاء البلاد، من بينهم خمسة آلاف في منطقة إيل دو فرانس المحيطة بباريس، ونحو 2200 في العاصمة، أي ضعف عدد أفراد الأمن الذين حشدتهم السلطات الفرنسية في المباريات السابقة لمنتخب بلادها في بطولة كأس العالم.

وقال دارمانان “نرحب بأصدقائنا المغاربة، شأنهم شأن الفرنسيين تماما، إذا رغبوا في تنظيم احتفال ومهمتنا ليست منعهم من الاحتفال…لكن هذا يجب أن يحدث في ظل ظروف أمنية جيدة”.

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