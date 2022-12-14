This picture taken from the top of the Arch of Triumph (Arc de Triomphe) on July 15, 2018 shows people lighting flares as they celebrate after France won the Russia 2018 World Cup final football match against Croatia, on the Champs-Elysees avenue in Paris. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)

وزير الداخلية الفرنسي: لن نمنع المغاربة من الاحتفال لكن سنحافظ على الأمن

2022-12-14 / 13:44
0
هبة بريس - وكالات

رفعت الشرطة الفرنسية حالة التأهب قبل المباراة التي ستخوضها فرنسا أمام المغرب في نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم مساء يوم الأربعاء وذلك بعد الاشتباكات التي أعقبت فوز المغرب على البرتغال في الدور ربع النهائي الأسبوع الماضي.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان لقناة (فرنسا تو) التلفزيونية إن بلاده ستحشد نحو عشرة آلاف من أفراد الشرطة في جميع أنحاء البلاد، من بينهم خمسة آلاف في منطقة إيل دو فرانس المحيطة بباريس، ونحو 2200 في العاصمة، أي ضعف عدد أفراد الأمن الذين حشدتهم السلطات الفرنسية في المباريات السابقة لمنتخب بلادها في بطولة كأس العالم.

وقال دارمانان “نرحب بأصدقائنا المغاربة، شأنهم شأن الفرنسيين تماما، إذا رغبوا في تنظيم احتفال ومهمتنا ليست منعهم من الاحتفال…لكن هذا يجب أن يحدث في ظل ظروف أمنية جيدة”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of شبهت لاعبي المنتخب ب”داعش”.. انتقادات واسعة لقناة ألمانية

شبهت لاعبي المنتخب ب”داعش”.. انتقادات واسعة لقناة ألمانية

2022-12-14 / 12:59
Photo of تزامنا وزيارة ماكرون لقطر.. جماهير تدعو لتوحيد الهتافات بالصلاة على النبي بالمدرجات

تزامنا وزيارة ماكرون لقطر.. جماهير تدعو لتوحيد الهتافات بالصلاة…

2022-12-14 / 10:29
Photo of حكم بسجن المتهمين في قضية اعتداء نيس 2016

حكم بسجن المتهمين في قضية اعتداء نيس 2016

2022-12-13 / 23:35
Photo of نداء أممي لجمع 1.2 مليار دولار لمساعدة النساء والفتيات

نداء أممي لجمع 1.2 مليار دولار لمساعدة النساء والفتيات

2022-12-13 / 23:27
Photo of إحالة ملف الرئيس الموريتاني السابق إلى محكمة جرائم الفساد

إحالة ملف الرئيس الموريتاني السابق إلى محكمة جرائم الفساد

2022-12-13 / 18:46
Photo of مباراة المغرب وفرنسا.. 10 آلاف شرطي لتأمين باريس من حوادث الشغب

مباراة المغرب وفرنسا.. 10 آلاف شرطي لتأمين باريس من…

2022-12-13 / 17:55
Photo of إيطاليا…مهاجر مغربي يتسبب في وفاة ثلاثة أشخاص إيطاليين في حادثة سير مروعة

إيطاليا…مهاجر مغربي يتسبب في وفاة ثلاثة أشخاص إيطاليين في…

2022-12-12 / 23:09
Photo of واشنطن: الإعدامات في إيران تُظهر أن القيادة “تخشى شعبها”

واشنطن: الإعدامات في إيران تُظهر أن القيادة “تخشى شعبها”

2022-12-12 / 22:41
Photo of إصابة 3 أشخاص في هجوم ببلطة في شمال فرنسا

إصابة 3 أشخاص في هجوم ببلطة في شمال فرنسا

2022-12-12 / 22:31
Photo of صدمة في البرلمان الأوروبي بعد شبهات فساد

صدمة في البرلمان الأوروبي بعد شبهات فساد

2022-12-12 / 20:49

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق