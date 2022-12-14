صعدا فوق سيارة الأمن لالتقاط صور.. إيقاف شخصين بالفقيه بنصالح

هبة بريس

تفاعلت ولاية أمن بني ملال، بسرعة وجدية، مع مقطع فيديو تم تداوله مساء أمس عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، يظهر امتطاء شخصين لسطح سيارة للشرطة بالشارع العام، في ظروف من شأنها تعريض سلامتهما للخطر، وهو التسجيل المشفوع بتعليق يشير إلى أن الأمر يتعلق بواقعة جرى تسجيلها بمدينة الفقيه بن صالح.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الفيديو من تشخيص هوية المشتبه فيهما المتورطين في هذه الأفعال، والبالغين من العمر 23 و 24 سنة، قبل أن يتم توقيفهما صباح اليوم الثلاثاء 13 دجنبر الجاري بحي أولاد سيدي شنان بمدينة الفقيه بن صالح.

كما أظهرت الأبحاث أيضا أن المعنيين بالأمر عمدا إلى الصعود فوق سيارة الشرطة خلال تأمينها لدورية بشارع علال بن عبد الله بمدينة الفقيه بنصالح، وهي الوقائع التي تم تسجيلها وبثها على منصات التواصل الاجتماعي من طرف فتاة قاصرة وخالها البالغين من العمر على التوالي 16 و 34 سنة، والذين تم إخضاعهما بدورهما للبحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.

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