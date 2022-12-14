شبهت لاعبي المنتخب ب”داعش”.. انتقادات واسعة لقناة ألمانية

2022-12-14 / 12:59
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هبة بريس

وجه عدد من النشطاء انتقادات واسعة لقناة تلفزيونية ألمانية، بسبب بثها لتقرير شبّه رفع لاعبي المنتخب المغربي لأصبع السبابة بما يفعله تنظيم “داعش”.

وقارن تقرير قناة WELT الألمانية، بين صورة يرفع فيها لاعبو المنتخب المغربي، عبد الحميد الصابري وزكرياء أبو خلال وإلياس الشاعر، سباباتهم إلى الأعلى في غرفة تبديل الملابس، وصور لتنظيم داعش، معتبرا أنها مثيرة للغضب.

وفي هذا الصدد، انتقد نشطاء تقرير القناة الألمانية، لافتين أن عدد من اللاعبين مثل ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار وحتى رونالدو البرازيلي يرفعون اصبع السبابة بعد فوزهم.

كما تداول النشطاء صورا لمسؤولين أوربيين وقادة ورؤساء بنفس الحركة، معيبين على القناة هجومها الواضح والغير مبرر على منتخب عربي وافريقي بسبب إنجازه التاريخي.

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‫7 تعليقات

  1. مثل هؤلاء لا تقلقوا من اعلامهم بالرغم من تقدمهم وشعورهم بأنهم متقدمين ولهم حضارة فهم اغبياء لان الحقد الدي يكنوه لنا فهو مزروع في قلوبهم ويدل على مستواهم وعلى عقليتهم

  2. نحن نلعب و نمرح وهم يعدون لنا العدة. هم يعملون ليلا ونهارا لنبقى في المؤخرة. يستخدمون كرة القدم في تخدير الشعوب

  3. ومن صنع داعش من غيرهم.هل نسوا كتاب وزيرة الخارجية الامريكية هلاري اكلينطن ماذا كتبت..زيادة للبروفيور الامريكي روبت بايب خبير في الارهاب.الارهاب هدف علماني واستراتجي معين.زيادة للمسؤول المالي الذي افضح كل شيئ امام الامم المتحدة من هي صانعة الارهاب في افريقيا…عدائهم للدين يقولون كل شيئ لتشويه الاسلام.والكل يعرف الحملة المسعورة على قطر قبل المنديال…..

  4. ماذا يقولون حين يرفع اللاعب الارجنتيني ميسي سبابته و يرفع راسه الى السماء كلما سجل هدف . كما فعل عند تسجيله اول هدف في شباك اوكرانيا البارحة .

  6. هذا الصحفي والصحيفة Welt معروفة هنا في ألمانيا بأنها تنتقد كل ماهو مسلم وعربي (وانثم عارفين) ولانا هؤلاء الشباب المغاربة حملوا كل مرة ربحوا علم فلسطين، ولم يجد اي شيء لانتقادهم فوجد هذه الصورة حتى لا يتكلم عن العلم الفلسطيني وهنا لا أحد يهمه الأمر. انه عنصري صهيوني

  7. أولاد العاهرات خرجوا من الدور الأول، فلم يجدوا ما يثلج صدورهم الا بانتقاد الآخرين،
    لقد كشف عنكم الغطاء يا خنازير، ياحثالة

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