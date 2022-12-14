شبهت لاعبي المنتخب ب”داعش”.. انتقادات واسعة لقناة ألمانية

هبة بريس

وجه عدد من النشطاء انتقادات واسعة لقناة تلفزيونية ألمانية، بسبب بثها لتقرير شبّه رفع لاعبي المنتخب المغربي لأصبع السبابة بما يفعله تنظيم “داعش”.

وقارن تقرير قناة WELT الألمانية، بين صورة يرفع فيها لاعبو المنتخب المغربي، عبد الحميد الصابري وزكرياء أبو خلال وإلياس الشاعر، سباباتهم إلى الأعلى في غرفة تبديل الملابس، وصور لتنظيم داعش، معتبرا أنها مثيرة للغضب.

وفي هذا الصدد، انتقد نشطاء تقرير القناة الألمانية، لافتين أن عدد من اللاعبين مثل ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار وحتى رونالدو البرازيلي يرفعون اصبع السبابة بعد فوزهم.

كما تداول النشطاء صورا لمسؤولين أوربيين وقادة ورؤساء بنفس الحركة، معيبين على القناة هجومها الواضح والغير مبرر على منتخب عربي وافريقي بسبب إنجازه التاريخي.

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