قبل مباراة المنتخب المغربي..تامر حسني يتمنى الفوز للمغرب من حفله بقطر

نجلاء مزيان

موازاة وحفله في قطر..تمنى النجم المصري تامر حسني التوفيق للمنتخب المغربي على نظيره الفرنسي، مبرزا افتخاره الكبير بالإنجاز الذي حققه.

و بحب و حماس كبيرين، حرص النجم المصري على طلب جمهوره بالدعاء للمنتخب المغربي و كذا مساندته خاصة و أنه يتطلع إلى كتابة فصل جديد في تاريخ كأس العالم، والتأهل للنهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته.

وأشاد العديد من النشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي بتصرف النجم المصري، حيث تم تداول مقاطع فيديوهات تتعلق بحفله في قطر على نطاق واسع من طرف بعض الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير.

و الجدير بالذكر أن تامر حسني حضر رفقة زوجته و ابنته لمتابعة مباراة المغرب و البرتغال، حيث وثق لحظات احتفاله بالفوز التاريخي عبر مقاطع فيديو قام بنشرها بحسابه الرسمي بموقع انستقرام.

وعلق عليها:” كل ما انزل ڤيديو من الماتش بيتقفل عشان حقوق الملكية لكاس العالم، كنت مصور وأنا داخل الاستاد مع الجماهير بتوقع الجول وفعلاً حصل وفرحنا كلنا زي ما كل الناس فرحت وزي ما كل مصر فرحت والعالم العربي فرح لفوز أسود الأطلس“.

وتابع قائلا:“انتصار المغرب هو انتصار لكل العرب، انتصار لحاجات كتير، يا مغرب مستنيين كاس العالم“.

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