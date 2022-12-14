مرشح رئاسي في نيجيريا: “أعدكم بمحاكاة تجربة المغرب في الرياضة”

هبة بريس - وكالات

وعد المرشح الرئاسي النيجيري عن الحزب الديمقراطي الشعبي، أتيكو أبو بكر، بمحاكاة استثمار المغرب في الرياضة لتطوير هذا القطاع في نيجيريا.

وقال أبو بكر متحدثا في مناظرة رئاسية مؤخرًا “ما تجده في المغرب هو أنهم أقاموا ملاعب كرة قدم في كل حي تقريبا، في القرى والبلدات والمدن الصغيرة، تجد ملاعب كرة القدم عمومية”.

وأضاف “سترى أطفال المدارس الابتدائية يلعبون كرة القدم في الصباح الباكر قبل ذهابهم إلى المدرسة وفي وقت لاحق من المساء عندما يعودون إلى المنزل من المدرسة، أعتقد أننا بحاجة إلى تشجيع ذلك”.

وأكد نائب الرئيس السابق أنه يعتزم بناء ملاعب كرة قدم في عدة أماكن عامة في البلاد، مع تشجيع الأطفال على المشاركة والانخراط في الأنشطة الرياضية.

وشدد على أهمية مشاركة القطاع الخاص في الرياضة، متعهدا بتشجيع جميع قطاعات الاقتصاد على الاستثمار في الرياضة بدلا من ترك هذه المهمة للحكومة وحدها.

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