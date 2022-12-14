نشرة إنذارية: أمطار قوية رعدية وتساقطات ثلجية بهذه المناطق

هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن أمطارا قوية أحيانا رعدية (من 40 إلى 120 ملم) وتساقطات ثلجية (من 30 إلى 70 سم) وهبات رياح قوية نسبيا (من 50 إلى 70 كلم في الساعة)، مرتقبة من الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة أحمر، أنه من المرتقب نزول أمطار قوية أحيانا رعدية (من 80 إلى 120 ملم) بكل من طنجة- أصيلة والفحص – أنجرة وتطوان والعرائش ووزان والمضيق- الفنيدق وشفشاون، وذلك من الساعة العاشرة من صباح الأربعاء إلى غاية منتصف نهار الخميس.

وأضاف المصدر ذاته، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن أمطارا قوية أحيانا رعدية مرتقبة أيضا بكل من تاونات وسيدي قاسم وسيدي سليمان والقنيطرة (من 50 إلى 80 ملم)، وكذا بالرباط وتمارة- الصخيرات وسلا والخميسات والجديدة والمحمدية وبنسليمان ومديونة والنواصر وبرشيد وخريبكة والدار البيضاء والحاجب وصفرو ومكناس وفاس ومولاي يعقوب (من 40 إلى 60 ملم)، وذلك يوم الأربعاء من الساعة العاشرة صباحا إلى منتصف نهار الخميس.

وأشارت المديرية العامة إلى أن الظاهرة الجوية نفسها مرتقبة بكل من إفران وخنيفرة وأزيلال وبني ملال وتازة (من 50 إلى 70 ملم)، وذلك ابتداء من الساعة السادسة من مساء الأربعاء إلى غاية يوم الخميس على الساعة الحادية عشرة ليلا، مع تسجيل هبات رياح قوية نسبيا (من 50 إلى 70 كلم في الساعة) على سهول شمال الصويرة والسايس والريف والأطلسين الكبير والمتوسط، يومي الأربعاء والخميس.

وفي نشرة من مستوى يقظة برتقالي، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن تساقطات ثلجية مرتقبة بالمرتفعات التي يتجاوز علوها 2000 متر، تتراوح مقاييسها ما بين 30 و 70 سم، ستهم أقاليم إفران وبولمان وبني ملال وأزيلال وميدلت، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة من صباح الخميس إلى غاية الثامنة من مساء الجمعة.

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