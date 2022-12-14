قبل المباراة التاريخية.. زوجة ديمبيلي: “: “بالروح.. بالقلب.. أفديك يا وطني”

هبة بريس

أعلنت ريم ادبوش، زوجة النجم الفرنسي، عثمان ديمبلي، تشجيع المنتخب الوطني المغربي في مباراته اليوم الأربعاء، أمام نظيره الفرنسي.

وفي هذا الصدد، نشرت إدبوش صورة عبر خاصية “الستوري” في حسابها على “إنستغرام”، ظهر فيها أشرف حكيمي، نجم المغرب، وكيليان مبابي، مهاجم فرنسا، مع موعد المباراة.

وعلقت المغربية ريم على الصورة بالقول “بالروح.. بالقلب.. أفديك يا وطني”، وأرفقت علم المغرب مع تعليقها.

كما إدبوش عبر “الستوري” في موقع “إنستغرام” أيضا، صورة أخرى وهذه المرة لسيارة وضع عليها علم المغرب، بالإضافة إلى القميص الأخضر “لأسود الأطلس”.

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