الغارديان: صعود المغرب السريع في المونديال حطم صورا نمطية 

2022-12-14 / 10:10
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هبة بريس

تطرقت عدد من الصحف البريطانية إلى قصة ومشوار نجاح ووصول المنتخب المغربي إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم، التي تستضيفها قطر.

وفي هذا الصدد، اعتبرت صحيفة الغارديان، أن “صعود المغرب السريع في كأس العالم يساعد على تحطيم صور نمطية”.

وافتتحت كاتبة المقال بمنشور للاعب المنتخب المغربي أشرف حكيمي كتب فيه عبارة “أنا أحبك يا أمي” تحت صورة لوالدته سعيدة مو وهي تقبله على خده بعد ركلة جزاء حاسمة ضد إسبانيا في دور الـ16.

وقالت الكاتبة: “ستكون هذه واحدة من الصور الدائمة لكأس العالم في قطر”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه مثل العديد من أمهات منتخب المغرب، لم تكن أم مجرد تابعة لنجاح ابنها، بل هي من ساعدت في تمويل طموحاته الكروية من عملها في مجال تنظيف المنازل بينما كان زوجها يعمل بائعا متجولا في مدريد.

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