مونديال قطر.. المغرب يخوض مباراة تاريخية أمام فرنسا

هبة بريس - متابعة

يحتضن ملعب “البيت” بمدينة الخور القطرية، مساء اليوم الأربعاء، مباراة تاريخية بين منتخبي المغرب وفرنسا، وذلك ضمن الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وسيطلق الحكم الدولي المكسيكي سيزار أرتورو راموس (38 عاما) في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش، صفارة بداية هذه المباراة التاريخية بين منتخبي المغرب وفرنسا حاملة اللقب.

هذا وسيكون الفائز في هذه المباراة على موعد في النهائي مع المنتخب الأرجنتيني الذي بلغ النهائي بعد تغلبه على نظيره الكرواتي (3-0) مساء أمس الثلاثاء، في استاد “لوسيل”.

بينما سيكتفي الخاسر بالمنافسة على المركز الثالث، يوم السبت المقبل، على استاد خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة، ضد منتخب كرواتيا وصيف بطل مونديال “روسيا 2018”.

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