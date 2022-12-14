مونديال قطر.. المغرب يخوض مباراة تاريخية أمام فرنسا

2022-12-14 / 09:14
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هبة بريس - متابعة

يحتضن ملعب “البيت” بمدينة الخور القطرية، مساء اليوم الأربعاء، مباراة تاريخية بين منتخبي المغرب وفرنسا، وذلك ضمن الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وسيطلق الحكم الدولي المكسيكي سيزار أرتورو راموس (38 عاما) في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش، صفارة بداية هذه المباراة التاريخية بين منتخبي المغرب وفرنسا حاملة اللقب.

هذا وسيكون الفائز في هذه المباراة على موعد في النهائي مع المنتخب الأرجنتيني الذي بلغ النهائي بعد تغلبه على نظيره الكرواتي (3-0) مساء أمس الثلاثاء، في استاد “لوسيل”.

بينما سيكتفي الخاسر بالمنافسة على المركز الثالث، يوم السبت المقبل، على استاد خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة، ضد منتخب كرواتيا وصيف بطل مونديال “روسيا 2018”.

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‫10 تعليقات

  2. الكأس تكون مغربية عربية افريقيا انشاء الله نفرح الشعوب العربية ونهدي لهم الكاس …

  5. السر الوحيد وراء تألق المنتخب الوطني المغربي هو رضا الوالدين والتوكل على الله..

  7. اسود الاطلس كسروا الرقم القياسي العالمي في الوصول الى المربع الذهبي ومزيدا من التألق والابداع..

  9. اللهم انا استودعناك لاعبي المنتخب المغربي كافة وحارسهم بونو خاصة يا من لا تضيع عنده الودائع فارعاهم واحرسهم بعينك التي لاتنام يا حفيظ يا ارحم الراحمين. اللهم انصرهم وسدد رميهم واجعلهم الغالبين. اللهم ارسل لهم جندا من جنودك يكونون لهم عونا ونصيرا..

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