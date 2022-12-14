طقس الأربعاء.. أمطار رعدية ورياح قوية بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تهم أمطار محليا مهمة ورعدية شمال-غرب البلاد والريف الغربي.

وستبقى الأجواء ممطرة كذلك بكل من شمال ووسط البلاد، ومرتفعات الأطلس والمنطقة الشرقية، فيما سيظل الطقس باردا نسبيا بالمرتفعات، والمنطقة الشرقية والهضاب العليا.

وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية على السواحل الوسطى والجنوبية، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما على السهول الشمالية والوسطى، ومرتفعات الأطلس، والريف، والمنطقة الشرقية والجنوب-الشرقي للبلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين صفر و 09 درجات بمرتفعات الأطلس، و ما بين 05 و 10 درجات جنوب المنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي، وما بين 10 و 14 درجة بالريف وبهضاب الفوسفاط ووالماس، و ما بين 18 و 22 درجة بالجنوب وستكون ما بين 15 و 18 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد انخفاضا طفيفا.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان بالبوغاز وشمال راس كير، وهائجا إلى قوي الهيجان شمال طانطان، وهائجا إلى محليا قليل الهيجان شمال بوجدور.

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