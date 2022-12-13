الصورة من الارشيف

مكناس.. إيقاف قا-تل سيدة نقل جثتها وتخلص منها بالشارع العام.

2022-12-13 / 22:54
0
ع محياوي - هبة بريس

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، زوال اليوم الثلاثاء 13 دجنبر الجاري، وذلك لتحديد أسباب وملابسات وفاة سيدة عثر على جثتها بالشارع العام.

وكانت مصالح الشرطة القضائية قد عثرت على جثة سيدة بأحد أزقة حي باب الجديد بمدينة مكناس، قبل أن تظهر الأبحاث المنجزة أن وفاتها وقعت بمنزل بعيد عن مكان اكتشاف الجثة، وأن صاحب هذا المنزل هو من قام بنقل جثتها والتخلص منها بالشارع العام.

كما مكنت هذه الأبحاث والتحريات من تحديد هوية صاحب هذا المنزل، البالغ من العمر 60 سنة، والذي جرى توقيفه زوال اليوم الثلاثاء بمدينة مكناس.

وقد تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد أسباب وظروف الوفاة، والتحقق من كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of واشنطن.. أخنوش يمثل الملك في قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا

واشنطن.. أخنوش يمثل الملك في قمة قادة الولايات المتحدة…

2022-12-13 / 22:32
Photo of “آيت الطالب” يستعرض بكيغالي التجربة المغربية في مكافحة “كورونا”

“آيت الطالب” يستعرض بكيغالي التجربة المغربية في مكافحة “كورونا”

2022-12-13 / 20:51
Photo of اشادة من “السلطان إبرا” بمنتخب المغرب ويعلن فريقا متوجا بكاس العالم

اشادة من “السلطان إبرا” بمنتخب المغرب ويعلن فريقا متوجا…

2022-12-13 / 20:34
Photo of الصديقي : التساقطات المطرية الأخيرة سيكون لها وقع ايجابي على الأنشطة الفلاحية

الصديقي : التساقطات المطرية الأخيرة سيكون لها وقع ايجابي…

2022-12-13 / 20:16
Photo of غرامة التأخير في أداء فاتورة الماء بسطات تصل البرلمان

غرامة التأخير في أداء فاتورة الماء بسطات تصل البرلمان

2022-12-13 / 20:05
Photo of منح مدراء المدارس صلاحية توقيف الدراسة..اجراءات استثنائية بطنجة بعد صدور نشرة انذارية

منح مدراء المدارس صلاحية توقيف الدراسة..اجراءات استثنائية بطنجة بعد…

2022-12-13 / 19:33
Photo of مأساة مليلية.. أمنيستي تتهم إسبانيا بالتقصير في التحقيقات

مأساة مليلية.. أمنيستي تتهم إسبانيا بالتقصير في التحقيقات

2022-12-13 / 18:31
Photo of تزامنا ومباراة المغرب وفرنسا.. أسر مغربية تزين موائدها بأطباق “الدجاج”

تزامنا ومباراة المغرب وفرنسا.. أسر مغربية تزين موائدها بأطباق…

2022-12-13 / 17:44
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 139 إصابة جديدة 

كورونا بالمغرب.. تسجيل 139 إصابة جديدة 

2022-12-13 / 17:03
Photo of “الاتجار في البشر” يجر 3 أشخاص للاعتقال في العيون

“الاتجار في البشر” يجر 3 أشخاص للاعتقال في العيون

2022-12-13 / 15:59

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق