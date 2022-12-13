موعد نهائي كأس العالم 2022 بعد تأهل منتخب الأرجنتين

هبة بريس _ رياضة

ينتظر منتخب الأرجنتين الفائز من مباراة فرنسا ضد المغرب لخوض مباراة نهائي كأس العالم 2022 المقام حالياً في قطر ويختتم مطلع الأسبوع المقبل بعد تأهل التانجو على حساب كرواتيا في دور نصف النهائي من المسابقة العالمية بثلاثة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد “لوسيل”، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022 التى تستضيفها قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الجارى.

موعد نهائي كأس العالم 2022

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الأرجنتين الفائز من فرنسا ضد المغرب في المباراة التي ستقام في الخامسة مساء الأحد القادم على ملعب “لوسيل”.

القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم

ومن المقرر أن تذاع مباراة نهائي كأس العالم بين منتخب الأرجنتين والفائز من فرنسا ضد المغرب على قنوات beIN Sports HD، و Alkass One HD

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