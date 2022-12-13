Argentina's Julian Alvarez, left, scores his side's second goal during the World Cup semifinal soccer match between Argentina and Croatia at the Lusail Stadium in Lusail, Qatar, Tuesday, Dec. 13, 2022. (AP Photo/Pavel Golovkin)

ميسي يقود الأرجنتين لنهائى كأس العالم 2022

2022-12-13 / 22:37
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هبة بريس _ رياضة

حسم منتخب الأرجنتين تأهله للمباراة النهائية من مونديال قطر 2022، عقب انتصاره بسهولة على نظيره الكرواتى، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد “لوسيل”، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022 التى تستضيفها قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الجارى.

الأرجنتين ضد كرواتيا.

أحرز النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، الهدف الأول في شباك منتخب كرواتيا عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 34 من زمن المباراة.

وبهدفه ضد كرواتيا الآن يتخطى ينفرد ميسي بلقب الهداف التاريخي للأرجنتين في المونديال برصيد 11 هدفا، حيث يتخطى جابرييل باتيستوتا الذى أحرز 10 أهداف، ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب التانجو بكأس العالم.

ونجح ميسي في الوصول الى الهدف الخامس في كأس العالم ليعادل أهداف كيليان مبابي في صدارة ترتيب الهدافين بشكل عام.

وأضاف جوليان ألفاريز الهدف الثانى لصالح منتخب الأرجنتين في الدقيقة 39 من زمن المباراة.

وعزز جوليان ألفاريز من تقدم منتخب الأرجنتين بالهدف الثالث من صناع النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي في الدقيقة 69 من زمن المباراة.

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