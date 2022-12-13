“مونديال”.. الأرجنتين تتفوق على كرواتيا بثنائية فى شوط مثير

هبة بريس _ رياضة

نجح منتخب الأرجنتين في إنهاء الشوط الأول متقدما على نظيره الكرواتى، بهدفين دون مقابل، في المواجهة النارية المقامة بينهما حاليا على استاد “لوسيل”، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022 التى تستضيفها قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الجارى.

واحرز النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، الهدف الأول في شباك منتخب كرواتيا عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 34 من زمن المباراة.

وأضاف جوليان ألفاريز الهدف الثانى لصالح منتخب الأرجنتين في الدقيقة 39 من زمن المباراة.

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