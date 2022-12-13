اشادة من “السلطان إبرا” بمنتخب المغرب ويعلن فريقا متوجا بكاس العالم

2022-12-13 / 20:34
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هبة بريس _ متابعة

أشاد النجم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش بأداء المنتخب المغربي في بطولة كأس العالم قطر 2022، ووصوله لدور نصف نهائي البطولة.

وفي تصريحات صحفية، أثنى إبراهيموفيتش (41 عاما) على المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي، لكنه يرى فريقا واحدا يتوج باللقب.

وبحسب إبراهيموفيتش الذي شارك مع السويد في كأس العالم مرتين عامي 2002 و2006: “أعتقد أنه مكتوب بالفعل من سيفوز وأنتم تعلمون من أقصد. أعتقد أن ميسي سيرفع الكأس. الأمر مكتوب بالفعل”.

وستحاول الأرجنتين والمغرب الذي حقق مفاجأة كبرى في هذه البطولة بوصوله إلى نصف النهائي، منع كل من كرواتيا وفرنسا من إعادة نهائي نسخة “روسيا 2018” حين فاز “الديوك” باللقب على حساب لوكا مودريتش ورفاقه.

وتلعب الأرجنتين مع كرواتيا في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، بينما يتواجه المغرب مع فرنسا غدا الأربعاء.

ووصف النجم السويدي المخضرم كلا من كرواتيا وفرنسا بأنهما من المنتخبات “القوية” لكنه يميل إلى تتويج ميسي.

وردا على سؤال حول المنتخب المغربي، الذي أصبح أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم، قال زلاتان: “لا أعتقد أن هذه مفاجأة لأنني كنت أعلم بأنهم جيدون قبل كأس العالم”.

وتابع: “بلوغهم دور نصف النهائي، قد يكون مفاجئا قليلا ولكن تذكروا أنهم فريق جيد. وهذه المفاجآت التي أعتقد أن الناس يحبونها”.

ويلتقي المنتخب المغربي في نصف نهائي مونديال قطر مع فرنسا مساء غد الأربعاء وطموحه الوصول إلى النهائي وتحقيق أول تتويج أفريقي باللقب العالمي.

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