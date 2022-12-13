غرامة التأخير في أداء فاتورة الماء بسطات تصل البرلمان

محمد منفلوطي_ هبة بريس

وجه البرلماني محمد هشامي، سؤالا إلى وزير التجهيز الماء، حول معاناة ساكنة إقليم سطات جراء تطبيق غرامة التأخير في أداء فواتير الماء.

واستند البرلماني عن حزب الحركة الشعبية عن اقليم سطات، في سؤاله على مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، استعرض من خلاله الاشكالات والاكراهات وتداعيات هذا القرار بما لايتناسب والوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمستهلك المغربي، وساكنة اقليم سطات على سبيل المثال لا للحصر.

وأضاف المتحدث، أن عددا من المواطنين بالعالم القروي تفاجؤوا بالشروع في تطبيق غرامة إضافية إلى مبلغ استخلاص فاتورة استهلاك الماء، بسبب التأخير في الأداء، على الرغم من الظروف التي تعاني منها الساكنة بسبب الغلاء، وتراجع النشاط الفلاحي وأيضا الأنشطة البسيطة التي يعيشون من مدخولها علما أن المكتب الوصي يتزود من مياه الآبار التابعة للجماعات.

وقال البرلماني المذكور، في معرض سؤاله: ” إن استمرار الظروف التي أدت إلى إلغاء هذه الغرامة بسبب كوفيد 19، لازالت قائمة ومن ثمة فإن الضرورة تستدعي إلغاء هذه الغرامة. لذا، نسائلكم عن الإجراءات المزمع اتخاذها في هذا الصدد، مراعاة لظروف زبناء المكتب الوصي، الذين ينتمون إلى أسر فقيرة ومحدودة الدخل وخاصة بإقليم سطات؟”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0