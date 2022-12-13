“الباييس” الاسبانية : تأهل المغرب يعني تأهل العالمين العربي والإفريقي

هبة بريس _ رياضة

نشرت جريدة الباييس الإسبانية اليوم الثلاثاء تقول فيه أن تأهل المغرب بعد الفوز على البرتغال هو تأهل العالم العربي والقارة الإفريقية. كما كتبت أنه ليس بالضرورة أن تشارك فلسطين حتى تكون حاضرة.

وتوقف صاحب المقال عند الاحتفالات التي رافقت انتصار المغرب على البرتغال في كل المدن العربية والإفريقية حيث أطلق السائقون أبواق سياراتهم بلا هوادة

وفي مظهر آخر للمشاركة المغربية، اعتبرت “الباييس” أن 14 من لاعبي المنتخب المغربي ولدوا خارج الوطن وكذلك المدرب “لكنهم فضلوا بلد الآباء والأجداد، وعزز هذا من صورتهم في العالم العربي والإفريقي على جانب نديتهم مع كبريات منتخبات كرة القدم في العالم”.

ودائما في الشق السياسي، نشرت “الباييس” مقالا آخرا بعنوان “فلسطين تعلب المونديال” تكتب الجريدة أنه “ تظهر فلسطين وإسرائيل أنه في بعض الأحيان، ليس من الضروري المشاركة في كأس العالم لتكون حاضراً. في قطر، الدولة العربية والشرق أوسطية الأولى التي تستضيف المسابقة، يكتسب العلم الفلسطيني رؤية غير مسبوقة: يعرضه لاعبو الفريق المغربي عند وضعه بعد كل مباراة (فقط، للمفارقة، في الذكرى السنوية الثانية لتطبيع العلاقات. بين بلده وإسرائيل)، غالبا ما يُنظر إليه في المدرجات كدليل على التضامن”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0